10月中全會應批准低調增長目標5年計畫

習近平主席和其他領導人預計將在10月份舉行的一個重要的共產黨會議上討論並批准中國2021-2025年經濟和社會發展藍圖。中國就是否應放棄五年規畫目標以增加靈活性進行了內部討論。政府智庫和經濟學家提出了年均國內生產總值(GDP)增長目標，包括“5%左右”、5-5.5%至5-6%。一些經濟學家懷疑政府保持了一個3%左右的隱含目標。在今年結束的“十三五”規畫中，中國的年均經濟增長目標是超過6.5%。

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據路透社報道引述消息人士稱，中國預計將設定一個較低的2021-2025經濟增長目標。中國領導人準備批准在下一個五年計畫中設定一個較2016-2020年更低的經濟增長目標，當局正在應對因與美國的分歧日益加深而引發的越來越多的挑戰。

報道引述新華社周一消息，中國中共中央政治局召開會議，決定中共第十九屆中央委員會第五次全體會議於10月26日至29日在北京召開。會議並研究制定國民經濟和社會發展第十四個五年規畫和2035年遠景目標重大問題，決定根據會議討論的意見進行修改後將文件稿提請十九屆五中全會審議。

報道引據消息人士稱，政策制定者相信，設定一個五年增長目標對於引導世界第二大經濟體越過“中等收入陷阱”至關重要。此前，中國就是否應放棄五年規畫目標以增加靈活性進行了內部討論。他們說，在中美兩國在一系列廣泛問題上的分歧日益加深之際，這一目標還使地方政府將重點放在發展目標上。消息人士稱，政府智庫和經濟學家提出了年均國內生產總值(GDP)增長目標，包括“5%左右”、5-5.5%至5-6%。

今年5月，由於新冠病毒危機的沉重打擊，中國18年來首次放棄了2020年年度經濟增長目標，儘管一些經濟學家懷疑政府保持了一個3%左右的隱含目標。

在今年結束的“十三五”規畫中，中國的年均經濟增長目標是超過6.5%。

路透社說，中國國務院新聞辦公室沒有立即回應記者的置評請求。

新的五年計畫預計將在2021年初舉行的全國人大年度會議上公布。全國人大會議也將公布2021年的增長目標，最高領導人可能會在12月舉行的年度經濟會議上制定這一目標。

分析人士預計，2020年中國國內生產總值(GDP)將增長2-3%，為1976年以來的最低水平，但由於基數較低，增長可能在2021年反彈至7%以上，但長期趨勢是，隨着人口老齡化和經濟成熟，增長將放緩。