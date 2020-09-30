中國製造業開始恢復。中國國家統計局宣布，9月的官方製造業採購經理人指數（PMI）為51.5，比8月上升0.5個百分點，是半年來的最高。這個數據略高於之前彭博社對分析師的調查指數51.2。

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採購經理人指數PMI高於榮枯線50，代表製造業活動擴展，若小於50表示收縮。今年 2月份，中國大多數公司因冠狀病毒關閉，該指數降至35.7。

瑞士央行（BNS）指出，9月中國的“供求形勢持續改善”。10月1日國慶節假期通常會推動消費出現高峰。此外，9月的出口貿易在外國訂單恢復的推動下，也從負指數升到了正值（50.8）。此前，由於歐洲和北美的主要客戶受到冠狀病毒的嚴重打擊，中國公司的出口訂單一直很少。

據法新社報道，中國財新的獨立指數顯示，9月中國製造業指數為53，是今年3月以來的首次下跌。八月份該指數為53.1。

財新傳媒集團指出，中國製造業活動“保持強勁勢頭”。公司訂單因“出口的強勁復蘇”而達到近10年來的最高水平。

在就業方面，據財新統計，製造業的僱用人數超過了裁員人數，這是今年年初以來的首次。

法新社說，財新的調查對象主要是中小企業，因此被認為比政府的數字更能準確地描述經濟狀況，而政府的數字更反映大型國家集團的狀況。