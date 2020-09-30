中國首家民營航空法拍成交 猜猜買家背後是誰？

中國民營龍江航空公司因疫情和財務困境被法拍2020年9月30日

中國首家被司法拍賣的民營航空公司，龍江航空有限公司，今天9月30日以8.06億元人民幣落槌成交。這是中國民航史上首場民營航空公司拍賣。買家是註冊資本僅100萬元的公司，背後是誰，引關注。

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黑龍江省龍江航空是中國首家因冠狀疫情危機陷入財務困境被法拍的民營航空公司。該公司旗下有5架飛機，最終的成交價為8.06億元，遠高於起拍價3.29億元人民幣和評估價4.11億元，但是接近這家公司的債務額8.2億。

這次網拍在京東司法拍賣網進行，有4萬人圍觀，包括買主北京盛達金業在內的2名競拍人一共出價91次。

龍江航空在2014年7月獲得中國民航局批准籌建，同年9月3日正式註冊，成為黑龍江首家本土民航。 2017年2月10日正式投入營運，擁有5架空客，其中3架A320，2架A321。

據網絡競價成交確認書，北京盛達金業投資諮詢有限公司以8.06億元人民幣拍得龍江航空98%股權對應股東部分權益價值項目。

據第一財經介紹，拍下龍江航空的買家，北京盛達金業投資諮詢有限公司，其註冊資本僅為100萬元，成立於2012年，經營範圍涉及投資諮詢；投資管理；經濟貿易諮詢。公司法人為賈勃飛。賈勃飛另持有北京盛達寶龍商貿有限公司，他同時也是公途在線(北京)教育科技有限公司的監事。

民營航空越來越稀少

有業內人士認為，此次拍下龍江航空的公司更像是代拍，背後很可能就是龍江航空的債權方。而8億元的成交價，與其說是買公司，不如說是買牌照。

近5年，民航局嚴控准入門檻，除了國航旗下的北京航由公務機公司升級成功，實質上新增的客運航司只有使用國產支線飛機的天驕航空一家，所以航空公司牌照是稀缺資源，不少投資者都很眼饞。”

該報道說，回看2004-2006年那輪飛上天空的民營航空公司，除了基地位於上海、已上市的春秋航空和吉祥航空，東星航空、翡翠航空已註銷，鷹聯航空則早已由國資控股，變身成都航空。

隨後，海航系的烏魯木齊航空、首都航空、北部灣航空和西部航空，也陸續宣布將獲當地政府或旗下企業的增資，變身國資控股。不過，由於簽署的都是框架協議，之後還需協商價格和債務等一系列工作，目前烏航和首航都還沒有獲得“真金白銀”的增資，而海航旗下各家航空公司的重組工作也都因為集團層面的整體救助方案還未通過而暫停。