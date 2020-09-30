中聯辦指中方將正式批捕12偷渡港人 家屬請願斥港府不作為

在偷渡台灣而被廣東海警中途截獲的12名港人，至今已被扣押39天，其他們仍未能與家人及其委託的律師會面，中國中央政府駐香港聯絡辦公室(中聯辦)在起訴期限過後公布，上述12名涉嫌非法越境港人「已查明…犯罪事實」，正呈請中國內地司法機關批准逮捕。部分被扣港人家屬今(30日)早到中聯辦請願，指中聯辦有關聲明是在家屬的傷口撒鹽，要求當局還他們子女，又斥責港府不作為，警告港人，他們子女今天的遭遇，可能是港人未來面對的情況。

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在扣押37天內須作出起訴的期限在前 (28日) 天終結後，中聯辦昨天發出聲明，指12名被捕者「犯罪事實清楚，適用法律明確」，案件正依法辦理，已呈請司法機關批捕。不過，別有用心者卻藉機散布謠言，並在網上煽動在明天的國慶暨中秋節非法遊行，提出釋放12人的「荒唐」要求，「實在是言無法綱、行無底線」，提醒市民，港區國安法「利劍高懸」，不容亂港者妄為。

文章續稱，極少數激進分子在網上策畫「月夕行動」，策動攻擊警署，慫恿非法購買槍械、弓箭等殺傷性武器，對警員恐怖襲擊等，形容有關煽動是公然挑釁香港國安法和香港法律，中聯辦堅決支持警方果斷執法。

同日傍晚，警方公布，已拘捕三名男子，指他們涉嫌在社交群組發布訊息，煽惑他人參與「月夕行動」的非法集結、縱火、襲警等行動。三人年齡介乎19至30歲，兩人是學生。

家屬請願 促被扣港人可見家人委託律師

及至今早，12名被中國扣留港人的六名家屬，在立法會議員朱凱廸等人陪同下到被「水馬」圍着的中聯辦外請願。他們手持月餅和寫上「還我仔女」、「拒絕官派律師」的紙牌，沿途高叫要求釋放12港人的口號。

在12名被扣港人中，半數由家人委託的律師受壓要放棄，但是否有律師代表仍然不清楚，家屬在抵達中聯辦後表示，至今未有所謂官派律師的名單，1且他們一直拒絕用官派律師，可是當局一直對家屬要求充耳不聞，港府亦沒有提供任何實質協助，連派員去看守所看看被扣港人是否安好也辦不到，甚至是公開海事處和香港水警的航行紀錄，以確定12人是否在中國內地水域被捕，港府也拒絕其所求。

其中，李棨賢母親更反駁政務司長張建宗呼籲家屬不要糾纏的說法，語帶哽咽地說：「我們不見了兒子，沒了家人，特區政府卻什麼也不做，怎可以不糾纏！」而另一名被扣者的妻子更表示，家屬不是要「搞搞震」(即搞事)，事件共並非只是他們12人的事，而是港人未來要面對的事。

家屬重申，希望與張建宗和保安局局長李家超會面，促港府安排家屬委託的律師與當事人會見，不要「官派律師」，並讓海事處公開事發時果洲群島一帶的雷達紀錄。

家屬最後將月餅放在中聯辦外，期望中聯辦協助轉送月餅給看守所中的家人，並儘快獲得12名港人的消息。