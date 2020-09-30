台灣欲罰歐陽娜娜國台辦稱欲加之罪蘇貞昌反批中國無資格談自由民主

台灣官方打算針對藝人歐陽娜娜參加中國大陸國慶晚會合唱「我的祖國」加以處罰，中國國台辦今天批評是「欲加之罪」；台灣行政院長蘇貞昌則回應，台灣是法治國家，依法處置，中國沒有資格講自由民主。

廣告 繼續瀏覽後續

十一國慶晚會將在今晚舉行，台灣藝人歐陽娜娜預計與香港及中國大陸藝人合唱開場曲「我的祖國」，另一位台灣藝人張韶涵也將和其他大陸藝人合唱對抗疫情的宣傳歌曲「守護」。連日來台灣陸委會、文化部都放話要加以處罰。

國台辦今天例行記者會上，發言人馬曉光表示，每逢中華兒女的重大節日，大陸都會同台港澳同胞及海外僑胞共同歡慶，而台灣藝人到大陸發展，參加兩岸影視交流活動，與大陸歌手同台演出，觀眾們喜愛，大陸也積極支持。他說，「民進黨當局動輒對與大陸交往的台灣民眾進行威脅恐嚇，只能說是欲加之罪，何患無辭。」

台灣行政院長蘇貞昌則針對馬曉光談話響應表示，台灣是民主國家，任何人都有選擇工作的自由、言論自由、唱歌自由，但台灣也是法治國家，任何人都不能違背法律規定，否則都會依法處置。他說，中國是一個沒有自由、民主的國家，中國最沒有資格講自由民主，中國藝人因違背黨的意識而消失的人，所在多有。

蘇貞昌說，他也滿關心像歐陽娜娜這樣年輕的小女生，如果受制於中國，會有什麼下場。他說，也許她爸爸演的電視劇「藍與黑」裡面那些對白可以參考。

歐陽娜娜的父親歐陽龍是國民黨文傳會前副主委，曾任國民黨發言人，早期是演員。台灣行政院表示，歐陽龍曾在電視劇「藍與黑」中，斥責想投共的人是飛蛾撲火，並說「打贏了就反共，打輸了就不反共，這算什麼？投機份子，牆頭草。」

蘇貞昌引述的華視電視劇「藍與黑」是根據王藍小說改編的抗戰四大名劇之一，時代背景從1937年抗日戰爭爆發，到1950年國民政府遷台，是早期國共兩黨激烈鬥爭的年代，雙方誓不兩立。歐陽龍曾飾演劇中男主角張醒亞，劇中對共產黨當然沒好話。蘇貞昌顯然跳過開放探親、兩岸直航、交流互訪、簽署23項協議的和解年代，刻意回顧歷史上的國共鬥爭，據以攻擊共產黨和藍營。