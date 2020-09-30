外交部新增部長助理吳江浩 分管港澳台事務 又令副部長新管黨務以加強管制

中國外交部出現人事和分管工作調動，原亞洲司司長吳江浩出任新增的部長助理，從副部長樂玉成手中接過港澳台外交事務工作。時事評論員劉銳紹表示，這顯示北京仍然認為外國藉香港事務顛覆中國，須以常態方式、透過駐外使節處理。

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此外，根據外交部網頁數據顯示，原分管國際組織和會議、國際經濟、軍控事務的副部長馬朝旭，今後將新增負責機關黨務工作，但不再分管外事管理事務；其之，原分管亞洲地區、條約法律和領事工作的副部長羅照輝，今後將新增負責涉外安全事務，但不再處理邊界與海洋事務；相關變動亦令兩名部長助理的分管範圍出現變化。

至於新增的部長助理吳江浩，他將分管亞洲地區、邊界與海洋和涉港澳台外交事務。原來分管港澳台外交事務的副部長樂玉成，今後將繼續處理原來的日常外交業務工作及辦公廳、政務公開及歐亞地區事務等三方面的工作。

現年57歲的吳江浩是一名經濟學碩士，過去三十六年來，一直在外交部工作，主要負責亞洲事務，並曾任中國駐斯里蘭卡特命全權大使，升任部長助理前，是亞洲司司長。

中國事務評論員劉銳紹向本台表示，部長助理一職常因應需要而設，現在由副部長改由部長助理分管，並不代表有關事宜的重要性下降，因為無論是誰負責，都是執行中央政策。但有關安排亦顯示，在外交部中有「主要官員」負責港澳事務已成常態。

他解釋，在香港回歸後，外交部的港澳事務辦公室已因應外交部駐港特派員公署的設立而取消，但後者只能處理在港外交使節事宜，外地涉港事務仍由外交部負責，而隨着外國介入香港事務日益增多，中國更加堅定外國藉介入香港事務來顛覆中國的固有想法，顯示北京心魔仍然未除，並把相關工作視為常態。他概嘆，不同國家就其他國家或地區事務發言，其實是國際上的普遍情況，中國亦不例外，問題是技巧高低的分別，但中國以強硬恣態禁止，只會為外國製造借口，徒添自己麻煩，往往造成借外打內的結果，即矛頭針對外國，但拳頭打在自己或香港身上，《港區國安法》便是一個例子。