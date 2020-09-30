梵蒂岡回應外界反對聲浪，強調與中國的協議不涉及建立外交關係

梵蒂岡29日首度正式回應外界反對聲浪，強調和中國政府間的主教任命臨時協議未涉及建立外交關係。美聯社與中央社報導，教廷發言人托尼耶里（Andrea Tornielli）今天發表聲明，承認和北京達成延長協議有困難，但強調協商已有有限正面結果。他並重申，這份協議只涵蓋主教任命部分，而未涉及與中國政府建立政治或外交關係。

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托尼耶里的聲明寫道：臨時協議僅只處理主教任命程序。這對於延續教會生命是關鍵問題，且對於中國天主教會和教宗及全球各地主教間維持基本交流，這也是基本問題。

托尼耶里還引述教廷國務院長帕洛林的說法，表示儘管爆發2019冠狀病毒疾病疫情，造成延長梵中協議的協商工作更加困難，但仍值得這麽做。

他表示：雖然疫情造成近幾個月聯繫受阻，但持續出現有限的正面結果，暗示協議將可能繼續在一段期限內實行。

2018年達成的梵中協議，目的為了整合中國境內兩派天主教會，一派是北京承認的教會，一派是忠於羅馬教廷的地下教會。協議內容包括新主教任命程序及承認7名中國主教身分。

美國國務卿蓬佩奧表示，10月期滿的梵中協議可能延長，但「現在中國人民比以往更需要教廷的道德見證和權威，以支持中國的宗教信徒」。

蓬佩奧將於9月30日抵達梵蒂岡，預計出席一場宗教自由會議， 梵蒂岡不安排教宗方濟各與蓬佩奧的會面。