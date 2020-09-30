耿瀟男首獲律師會見 律師：已被提審近20次 比以往憔悴

曾聲援清華大學法學院前教授許章潤等人的出版人耿瀟男，被以涉嫌非法經營罪遭刑事拘留21天後，首度獲准與律師會見。據悉，雙方的見面歷時大約40分鐘，耿瀟男介紹，被帶走初期，幾乎每日接受密集提審，至今已有近20次。

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據香港電台報導，她的律師尚寶軍就會見過程接受查詢時表示，耿瀟男明顯較以往憔悴。他引述耿瀟男的話指，遭公安帶走後的初期，幾乎每日接受密集提審，至今已經有近20次，雖然沒有受到肉體上的虐待，但羈押在一個20人的單位，本身已經是折磨。尚寶軍指出，周三與耿瀟男討論控罪的細節，包括具體涉及的出版物、數量、時間跨度等，但未有時間了解公安提審時，有否提及許章潤事件。他又指，耿瀟男非常感謝朋友及媒體的幫忙、關注及支持。

尚寶軍還告訴自由亞洲稱，警方指耿案涉及非法書籍約八千冊。會面中，他向耿瀟男轉達了各界人士對她的關注，“轉達她的媽媽，還有她妹妹帶給她的話，轉達朋友們，包括國內國外的朋友們對她的問候，包括鮑彤老先生、許教授等，尤其是外媒非常關注她的案子，包括美國的國務院、美國大使館的官員都表達了對她的關注。”

報導稱，由於疫情關係，律師會見當事人必須提前網上預約，尚寶軍介紹，當日是第四次到看守所，以及網上預約6次才首次成功探視，國慶假期後將儘快再約見耿瀟男，並為對方申請取保候審，即類似保釋的申請，他亦相信，當局在假期完結後，將決定是否批准公安逮捕耿瀟男。

此前，耿瀟男曾經聲援過被清華去職的許章潤，她與丈夫本月初失聯，海淀警方12日通過微博發布聲明證實刑事拘留兩人，指他們的公司“在經營活動中存在印刷、銷售非法出版物的行為，在其庫房中發現大量非法出版物，涉嫌犯罪”。曾受到耿瀟男夫婦幫助的鮑彤11日為他們發聲表示，“我感謝耿瀟男女士多年來給我的幫助。 我極其關切她當前的處境。 我尤其關切法治在中國的命運。 ”