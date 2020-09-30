蓬佩奧呼籲教皇“拿出勇氣”對抗中共的宗教迫害

美國國務卿蓬佩奧周三呼籲教皇方濟各拿出勇氣抵制中共的宗教迫害。正在羅馬訪問的蓬佩奧表示，世界上沒有一個地方打壓宗教自由比當今的中國更甚。蓬佩奧呼籲梵蒂岡與美國一道譴責中國侵犯宗教自由行為。蓬佩奧並對中國計畫擴大在意大利的經濟影響力表示擔憂。

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法新社消息，蓬佩奧周三在美國駐梵蒂岡大使館舉辦的座談會上呼籲所有宗教領袖，拿出勇氣抵制對其所信仰的宗教自由的迫害。蓬佩奧表示，中共期望以驚人的規模撲滅自由之光，打壓中國每個宗教團體，包括新教家庭教堂、藏傳佛教徒、法輪功修鍊者等，天主教徒都不能倖免。蓬佩奧並提及在80年代教皇約翰保羅二世在對抗蘇聯陣營是的堅定信念，他特彆強調，基督教會應該保護他們的男女信眾。

梵蒂岡與中國2018年9月簽署了有關主教任命的臨時協議。促成這項協議的梵蒂岡國務卿，樞機主教帕羅林表示，梵蒂岡與中國將續簽主教任命協議。他說，“歷經多年之後，這將是一個成熟的決定”。蓬佩奧在到訪梵蒂岡前曾呼籲羅馬教廷不要與北京續簽主教任命協議。蓬佩奧預計今天周四與樞機主教帕羅林會面。

出席會議的梵蒂岡外長加拉格爾發言時沒有提及中國，只是批評西方有人鼓吹性別意識形態，侵犯宗教自由。 教廷為準備延續中梵主教任命協議辯護，強調協議不涉及政治或外交。加拉格爾強調，教廷在所有外交活動中，都強調對話及相互尊重的重要性。

加拉格爾並證實，由於美國大選臨近，因此教皇方濟各不會接見蓬佩奧。

另外，到訪意大利的美國國務卿蓬佩奧對中國計畫擴大在意大利的經濟影響力表示憂慮。 蓬佩奧周三與意大利外長迪馬約會面，雙方舉行聯合記者會。蓬佩奧在會上，就中共試圖利用在意大利的經濟實力達致戰略目的，向迪馬約提出關注。他敦促意大利政府謹慎考慮與中共相關科技企業提供的技術，可能帶來的國家安全風險及民眾個人私隱問題。 迪馬約表示，意大利明白美方的立場，他表示深知美方對當地興建5G網絡技術的關切，並充分意識到各國在應對安全問題時面臨的責任，承諾在開發5G技術時保持警惕。