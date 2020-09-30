鄭永年返大陸再獲新頭銜

據傳習近平智囊的鄭永年9月28日獲聘上海交通大學政治經濟研究院名譽院長。他已辭去新加坡國立大學的職務，並否認所有性騷擾指控。鄭永年在上海交大表示要“用中國自己的話語來向世界解釋中國的發展實踐，構建新時代中國特色社會主義政治經濟學。”

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據中央社9月29日上海報道，幾個月前還因性騷擾案受到輿論關注的學者鄭永年又有了新頭銜。上海交通大學昨天新成立政治經濟研究院聘鄭永年為名譽院長。上海交大校長林忠欽為鄭永年頒發了政治經濟研究院名譽院長的聘書。

該報道說，鄭永年今年話題不斷。 8月24日，他出現在中共總書記習近平召開的經濟社會專家座談會中，被認為是習近平的智囊。

上海交大國際與公共事務學院官網9月29日發布消息稱，“上海交通大學政治經濟研究院成立，暨鄭永年教授聘任儀式9月28日舉行。鄭永年發表題目為“超級全球化之後，中國向何處去？”的主題講座。

鄭永年發表感言說，將努力做好各項工作，大力提倡“政治經濟理論”的原始創新。他說，“用中國自己的話語來向世界解釋中國的發展實踐，構建新時代中國特色社會主義政治經濟學”。

之前，鄭永年曾任新加坡國立大學東亞研究所所長。他在9月4日通過律師發表聲明，否認了所有對他的性騷擾指控。

據新加坡聯合早報報道，58歲的鄭永年今年受到兩起性騷擾指控，並因此接受新加坡國立大學的內部調查。警方針對其中的一起，對鄭永年予以嚴厲警告，而對於另一起在網上發布的性騷擾指控，警方在調查後表示，不會採取進一步行動。

報導稱，第二起指控是一個推特用戶@44FFFF2在網上揭發“鄭永年在2012年非禮她，但這名女職員並沒有向新加坡國立大學提出投訴。大學知道有一名職員報警。

鄭永年已辭去新加坡國立大學東亞研究所所長的職務，並稱此舉跟性騷擾指控無關。據報導，鄭永年今年7月底回到中國，並籌建香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院，出任講席教授以及高等研究院院長。