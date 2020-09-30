21泛民主派議員留任 料更激進 建制擬再收緊議事規則

因推遲立法會選舉而令現任議員須延任一年的議會明天正式開始工作，總人數降到62人，民主派議員佔三分之一，保有重要法案否決權，但難以阻擋建制派修改《議事規則》和調查議員，只可起拖延作用，而最受民主派議員減少影響的，是令取消議員資格的議案有機會通過，弔詭的是，首當其衝的會是兩名泛民議員。學者和建制派議員均預料，民主派議員日後會採取更激進的手段，以證明其留任的正確性；建制派聲言，會修訂《議事規則》，以免議員濫用規則「拉布」。

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立法會原有70個議席，但因為部分議員被取消資格或未為妥善選出而令議席出缺，未來一年的延任議會只有62名議員，當中41人來自建制派，泛民主派有21人，包括激進的熱血公民鄭松泰和獨立的醫學界議員陳沛然，即議會內的建制與泛民主派之間的形勢未有大變。但由於通過不同議案的議席計算方法不同，議席數量減少三席的民主派，阻擋港府和建制派議案比之前更難。

根據《議事規則》，通過政改方案等重要法案，須獲全體議員(即70人)的三分之二議員(即47人)支持，只有41人的建制派沒有足夠票數通過；但有關落實《基本法》23條的一般政府法案和撥款草案，只須在席議員過半數便可通過，意味建制派可以大多數通過；至於修改《議事規則》和引用《權力及特權法》以進行調查等議員議案，須在地區直選和功能組別分組點票中均過半數才可通過，而建制派在這兩組均過半數，故此理論上亦可通過；事實上，建制派議員梁美芬一直期望引用特權法調查反修例示威的資金來源，民主派對相關議案只能以程序拖延。

最受三名民主派議員不留任影響的，可能是取消議員資格的議案，根據規則，凡判囚一個月以上、行為不檢或違反誓言的議員，經出席議員三分二通過、便可解除其職務，建制派原本尚欠一人才夠三分二票數通過，但由於被建議取消議員資格的議員須避席，意味議員總數將降至61人，此時，建制派便剛好夠票通過。首當其衝的，應是民主黨許智峯和熱血公民鄭松泰，二人均須面對譴責議案。

計票方法會因不同議案而有異，但來年立法會將更激進幾乎是必然現象。首先是留守議員表明會與早前民主派初選勝出者和如期離任的兩名本土派議員組成平台，以便進行磋商和協調，而後者均是傾向以激進手法爭取者，故日後行事難免較現時激進；其次，中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強指出，由於民調中的去留支持者的差距極小，只有1.3個百分點，民主派未來一年必須在行動上證明其留任是有意義的，故此會對政府作出有力抗爭、阻擋惡法通過，相信日後議會將出現激烈抗爭。

民主黨議員林卓廷亦表明，民主派在議會內是少數，若要以程序拖延惡法，便箕抗爭，市民將會看到民主黨的改變，「我們會更靈活，抗爭方式會一路突破」。

建制派亦預料，泛民議員的抗爭手法會更激烈。民建聯主席李慧瓊和工聯會黃國健均預告，可能修改《議事規則》以阻撓泛民以議事程序拖延議案或癱瘓議會事務的情況，具體細節仍須商討。李慧瓊更補充，屆時須視乎議會和社會情況，以及其他黨派的想法，再作決定。