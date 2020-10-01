亞美尼亞阿塞拜疆衝突：馬克龍譴責土耳其向阿派遣敘利亞武裝人員

亞美尼亞和阿塞拜疆在納卡地區繼續交戰，雖然法國總統馬克龍與俄美元首普發出聯合聲明呼籲兩國立刻停火，無條件恢復和平談判，但雙方衝突危機並未緩和。兩名法國當地採訪記者受傷.馬克龍譴責土耳其向阿派遣敘利亞武裝人員；俄羅斯與土耳其外長通話表示將“密切合作”。

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法新社消息，前往布魯塞爾出席歐盟峰會的法國總統馬克龍表示，據可靠的情報顯示，土耳其向阿塞拜疆派遣敘利亞的武裝人員，協助與亞美尼亞作戰。此前路透社有報道稱，土耳其已將多達1000名敘利亞反對派武裝成員派往阿塞拜疆。馬克龍表示，此舉非常危險。

馬克龍與普京及特朗普周四發出聯合聲明，呼籲亞美尼亞及阿塞拜疆立即無條件停火，恢復談判。法新社稱，交戰雙方很可能無視三大國的呼籲，兩國周都聲稱，將繼續作戰。

阿塞拜疆周四指亞美尼亞早上炮轟阿塞拜疆一個小鎮，火車站被嚴重炸毀，最少一人死亡；亞美尼亞則表示，兩名法國《世界報》的法國記者，在阿塞拜疆部隊空襲小鎮馬丁尼的行動中受傷，情況嚴重。另有兩名亞美尼亞記者在同一空襲中受傷。 馬克龍在抵達布魯塞爾後表示，法國將派遣一架飛機運回法國傷員。

俄羅斯外長拉夫羅夫周四於土耳其外長通了電話，雙方表示，將在穩定納卡地區局勢上“密切合作”。此前俄羅斯外長拉夫羅夫分別和亞美尼亞及阿塞拜疆兩國外長通電話，呼籲兩國儘快談判，並願意提供溝通平台，包括舉行三國外長會議磋商。