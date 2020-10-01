巴黎15個組織彙聚人權廣場參與全球反中共活動

今天10月一日是中國共產黨建國71周年的紀念日，近幾年來，中國的國慶日日益成為海外人權組織反對中國共產黨的行動日，今天全世界各地的聲援西藏，新疆，內蒙古，台灣以及香港的人權組織將在各地舉行示威活動，在巴黎的活動定於今天下午17點，地點是在巴黎市中心埃菲爾鐵塔對面的人權廣場。

廣告 繼續瀏覽後續

參加示威活動的組織日益增多，今年多達15個，其中聲援新疆維族人的組織聲勢浩大，法國維吾爾協會主席奧摩爾（Alim Omer）向記者表示：“十月一日是中共建國日，也是維族人的災難的開啟日，今天在新疆有將近四百萬的維族人被關在再教育營中，我們呼籲北京當局立即釋放維族人，立即停止對維族人的種族屠殺. “

除了經常出現在示威活動中的自由西藏，世維大會等組織之外，來自非洲以及越南的人權組織代表也將參加今天的示威活動。越南民運組織的代表唐夫人向本台表示：” 我們參加10月一日的示威遊行，因為這是中共建國紀念日，也是西藏，新疆，蒙古以及其他民族受迫害的開始，我們抗議中國當局侵犯人權，侵佔南中國海海域，過去在中國政府官員訪問法國時，我們也曾經走山街頭表示抗議，我們呼籲歐洲尤其是法國政府抵制正在日益膨脹，日益嚴酷鎮壓反對派的習近平執政下的超級大國。“

有關巴黎十一反中共示威活動的進一步內容，請留意登錄法廣網站。