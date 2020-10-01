批評中國非洲投資不守規則 馬克龍召集多國領袖五月舉行峰會協商

法國總統馬克龍周四宣布，一個旨在確定“非洲投資規則”的國際論壇明年五月份在法國召開。馬克龍希望由此建立一個“更公正”“更廉潔”的非洲投資框架。

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馬克龍10月1日陪同訪法的肯尼亞總統烏胡魯·肯雅塔出席在巴黎舉行的法國創新一代(Bpifrance InnoGénération)年會，這一組織被視為歐洲企業家加盟最多的協會之一。

馬克龍在會上表示，為什麼多年來，肯尼亞轉向了中國？因為中國向肯尼亞提供現成的且極具競爭力的資金，為什麼極具競爭力，因為他們不遵守經合組織的規則，他們有時甚至走到極限，讓接受他們資金的國家冒着巨大的風險。

中國在非洲投資常常被指責不透明，社會責任缺失，也不考慮所在國的環境等問題。一些觀察人士批評，中國在非洲的投資及借貸製造了“債務陷阱”，非洲小國難以償還沉重的債務。

馬克龍表示，法國希望為這一投資正常化做出努力，因此決定在明年春季，組織國際投資非洲資金會議。馬克龍表示他已邀請肯尼亞總統出席。按照馬克龍的計畫，法國還將邀請中國，歐盟成員國，美國以及其他國家，包括除去中國以外的亞洲國家參加這一會議。協商建立一個“非洲投資規則”，從而使得所有向非洲提供資金的國家擁有一個共同的非洲大陸能夠接受的可持續的遊戲規則。

馬克龍認為，各國與非洲的關係應該是雙贏的關係，幫助非洲與貪腐鬥爭，給非洲青年人提供更多機遇，也使得企業和企業家能夠在一個更公正的合同下在非洲大陸發展。要做到這些，就必須要有一個健康的投資框架，非常透明，非常公正的框架。

馬克龍表示，如果我們不能幫助非洲發展，歐洲人將為此付出代價，如果不能向非洲提供幫助，非洲的年輕一代將繼續被迫移民。

肯尼亞總統肯雅塔則在會上邀請法國企業家抓住非洲大陸存在的諸多機會。這位總統還讚賞法國總統馬克龍懂得法國在非洲的未來不僅僅出自於法國與非洲的歷史關係，還因為非洲大陸本身存在着巨大的潛能。“共同建設，共同繁榮”，這位總統表示。