歐洲疫情嚴峻 歐洲監管機構加速審核牛津大學研製疫苗

歐洲各國疫情嚴峻，歐洲的感染率再度迅速上升。法國巴黎計畫周一祭出更嚴格的措施；西班牙馬德里部分地區實施封城不準居民外出。而歐洲監管機構加速審核牛津大學研製疫苗。

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法國衛生部長韋蘭周四表示，如果巴黎及周邊郊區疫情繼續惡化，不排除周一起，加大實施新的控制措施。法國累計新冠病毒死亡人數周四突破3萬2000人大關。

而在西班牙馬德里，當局已經下達新的防疫措施。從今天周五開始，首都馬德里部份地區將實施封城，不準居民外出，除非有重要行程。西班牙單日新增9419例確診，累計確診人數達到77萬8607人，新增182人死亡，累計死亡人數有3萬1973人。

另外，英國新增6914例新冠肺炎確診，比過去兩天的超過7千例新高略有回落。新增59人死亡，也比過去兩天死亡人數低。

意大利周四新增2500多例確診，這是半年來首次單日確診超過2千例，死亡人數再增24例。

另據報道，歐洲監管機構加速快審核英國牛津大學和制藥廠阿斯利康聯合研發的一種新冠疫苗，有利於加快批准進程，而疫苗也可能率先在歐洲尋求批准使用。 歐洲藥品管理局(EMA)宣布，啟動“滾動審核”，監管機構在疫苗研發過程中，可以主動查看試驗數據，而不是被動等待研發機構提交。管理局表示，滾動審核將持續直至疫苗獲正式批准推出市場為止。阿斯利康表示歡迎管理局的決定。