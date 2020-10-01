2020國慶招待會 孟建柱和吳勝利現身

中央社10月1日北京消息，中國官方昨晚9月30日在北京人大會堂舉行國慶招待會，近年來一直負面傳聞纏身的前中共政法委書記孟建柱及前海軍司令員吳勝利均現身，引起注意。

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據星島日報報導，央視新聞聯播畫面顯示，孟建柱出席招待會時，坐在前國務院副總理馬凱及現任中央軍委聯合參謀部參謀長李作成之間，精神尚可。吳勝利則身着白色海軍制服出席，表情顯得嚴肅。

中國官方每年在10月1日前一晚，都會在人大會堂舉行招待會，邀請現任及卸任中共高官及本國與外國賓客出席，在個招待會是觀察中國政壇及對外關係的指標性場合之一。

今年以來，中共政法系統推動整風運動，前公安部副部長孫力軍、前重慶市副市長兼公安局長鄧恢林、前上海市副市長兼公安局長龔道安先後落馬，這3人均為孟建柱的舊部。其中，鄧恢林曾任中央政法委辦公室主任，被視為孟建柱的“大管家”。

在此3人被查之前，有關孟建柱涉貪等負面傳聞，近2、3年來已在北京政壇及海外流傳。而上述3人陸續被查後，孟建柱的處境更受到關注。

至於吳勝利，曾於2006年至2017年擔任中國海軍司令員長達10年。但日媒2017年9月一度報導指，吳勝利因涉貪被查，引起震動。然而，吳勝利此後仍在退休黨政高官亮相的場合出現，至今沒有被正式調查。