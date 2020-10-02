中國國慶假期 景區火災13人遇難

山西太原台駘山一個遊樂景區發生火災13人遇難2020年10月1日

中國國慶與中秋節長假第一天，中國山西一個有了景區發生火災，已知13名遊客遇難，15人受傷。出事後該景區對公眾關閉，事故原因正在調查。

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發生火災的地點在太原市迎澤區台駘山景區內的冰燈雪雕館。事發時間是在10月1日下午13剛過。據中國央視微博說，從火災現場搜救出28人，其中13人遇難，15人送醫院救治。

官媒表示，這場事故的原因正在調查。據中國網絡消息，台駘山景區的工作人員曾對外表示，是“線路問題導致的火災。”

這個景區佔地面積近兩千畝，屬於山西台駘山“滑世界農林生態遊樂園有限公司”所有，是一個遊樂園，集旅遊，休閑，餐飲為一體，有地堡，古森林博物館，恐龍化石博物館。其中冰雕館佔地3200平米，常年恆溫零下18度。