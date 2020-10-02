日本外長取消訪問德國和德外長舉行視頻會談

正在法國訪問的日本外相茂木敏充在當地時間10月1日晚間在巴黎與德國外長馬斯舉行視頻會談，雙方確認了在日美主導的建構“自由開放的印度洋和太平洋”目標上的合作，茂木敏充還要求撤掉在德國國內的慰安婦像。

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德國9月初通過名為“印度太平洋指導方針”的德國外交政策新準則，外界認為這是德國對華政策的新定位和轉換，日本方面也認為這是德國一貫重視與中國的經濟關係的一個歷史性轉換，這樣就與日本方面在建立“自由開放的印度洋和太平洋”的構想上有了很多共同點，具有畫時代的意義。

馬斯表示德國的方針將向整個歐盟擴大。輿論認為，如果實現，將形成對中國的強有力的對抗勢力。茂木表示：將加深與德國的關係，將在安保和經濟領域的合作具體化。

在韓國支援原慰安婦的團體“為解決日軍性奴隸制度問題的正義記憶聯合”（正義聯）近日表示，在德國首都柏林首次設置了象徵原慰安婦受害者的常設的少女像，並在當地時間9月28日舉行了揭幕儀式，茂木敏充要求撤掉在德國國內的慰安婦像。

茂木敏充原計畫這次出訪訪問法德兩國，這是他在菅義偉政府上台後的首次出訪，茂木向法德表明新政府將繼承前安倍政府的路線，將繼續與同為七國集團（G7）成員國的法德加強合作。

由於德國外長馬斯可能與新冠感染者接觸，茂木臨時決定不去訪問德國，因此和德國外長舉行了視頻會談。