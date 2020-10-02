歐盟將召開特別峰會應對中國

國際形勢變化迅速，中國空前孤立，歐盟已非中國的緩衝地，歐洲理事會周五發布公報，歐盟成員國元首與政府首腦11月16日齊聚柏林，舉行專門研究歐盟與中國關係的特別峰會。討論歐中關係，沒有中方參加，這是一個很特別且極其罕見的討論雙邊關係的“單邊”峰會。

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這一特別會議是在27國周四周五在布魯塞爾討論中國人權情勢之後做出的決定。歐盟會後對中國人權現狀“嚴重關切”，歐盟尤其“憂心”香港局勢以及少數民族境況，不言自明，後者主要指的是維吾爾人生存狀況。

歐盟同時強調了“平衡雙方經濟關係的必要性”以及最終實現“對等互惠”。周四周五之間，歐盟邀請中國“兌現早先取消貿易壁壘、改善產能過剩以及在世貿組織框架下就其補貼國企的問題展開談判的承諾，”

歐盟在針對中國的特別峰會上會討論什麼議題，公告沒有特別列舉，但是從9月14日歐盟領袖與中國領導人習近平舉行的視頻峰會上傳達的信息似乎顯示，歐盟與中國的關係從今以後將已非昔日那樣溫和曖昧的關係，經濟貿易方面將以對等為準繩，人權方面將不再支支吾吾。默克爾九月30日在德國聯邦議院表示：中國惡劣而殘暴地對待少數民族，這種強硬的口氣以前從未有過。歐盟現在確認中國是歐盟的“制度性對手”。

上次雙邊峰會上，歐盟理事會主席米歇爾對習近平表示，歐盟不會繼續被利用。“歐盟不再做他人的競技場”，“歐盟要求更加公平的貿易關係，更加平衡的歐中關係，這意味着雙方必須對等、公平地競爭。”

出席視頻峰會的歐盟輪值主席、德國總理默克爾，歐盟委員會主席馮德萊恩敦促中國，如果中方想落實習近平在峰會上期待的在2020年結束前簽署『歐中投資條約』，“中國就必須在市場對等開放等方面做出讓步”。馮德萊恩說，“我們嚴肅對待中方市場准入以及取消貿易壁壘的問題”。

歐盟27國保證，將與中國國家主席習近平在明年再舉行一次新的峰會。

歐盟對習近平在聯大會議上承諾中國在2060年前實現碳中和予以讚揚。