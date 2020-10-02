王岐山“大管家”中央巡視員董宏出事

有王岐山大管家之稱的董宏涉違紀違法被調查2020年10月2日

中央巡視組原副部級巡視專員董宏被宣布涉嫌違紀違法受到調查。據中國網絡介紹，董宏素有王岐山“大管家”之稱。此外，他還曾任中共元老薄一波的秘書。

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中共中央紀委國家檢查委網站10月2日宣布：中央巡視組原副部級巡視專員董宏，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。這條只有一句話的消息，沒有透露指控內容。

董宏是最近不到一個月，被整肅的第二位與王岐山有關的人。之前，9月22日，與王岐山有交情的退休地產大亨任志強在未指名批習近平是“脫光衣服當皇帝的小醜”之後，於9月22日以經濟罪獲得18年重刑。

據介紹，今天被中紀委網站宣布因涉嫌違紀違法正在調查的董宏，在跟隨王岐山之前還曾擔任薄熙來之父薄一波的秘書。

王岐山在習近平2018年修憲取消國家主席不得超兩屆的限制後，就幾乎銷聲匿跡。不過，在9月30日的2020年北京國慶招待會上，據中國官媒公布的照片，7常委那張桌子有8人，第8人就是王岐山。

據維基百科介紹，董宏生於1953年11月，滿族，遼寧海城人，中國人民大學黨史系中共黨史專業、中國人民大學研究生院經濟系經濟管理專業畢業。1983年參加工作。

從中國人民大學畢業後，他進入中共中央顧問委員會擔任秘書、研究室副主任，為時任中顧委常務副主任薄一波的秘書。

1992年，他調任廣東省佛山市市長助理。 1993年，任當代中國研究所副局長、局長。 1998年，任廣東省人民政府發展研究中心副主任、主任。

2000年以後，隨王岐山各地任職，曾任廣東省人民政府副秘書長、國務院經濟體制改革辦公室產業司司長、中共海南省委副秘書長、北京市人民政府副秘書長，被視為是王岐山的「大秘」、「大管家」。

王岐山任中紀委書記期間，他曾擔綱中央巡視組組長，到復旦大學、江蘇省、神華集團執行巡視工作。 2017年7月，曾以中央巡視組組長、中央辦公廳調研室五組組長的身份與王岐山、中央紀委秘書長楊曉超等人參加紀檢工作。