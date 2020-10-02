網上出售外地宗教書籍 張小麥判囚7年

因在中國出售境外宗教書籍而被捕的網上書店「小麥書房」負責人張小麥（原名陳煜），在羈押一年後，以非法經營罪判刑7年，罰款及退賠共40萬元人民幣(下同，摺合約5萬歐元)和沒收近1.3萬本書籍。網民看後大呼判刑太重，現時未知張小麥會否上訴。

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根據網上微信顯示的判決書截圖，浙江臨海市人民法院上月27日作出裁定，距離該市基督徒張小麥被捕剛好一年。張被指向一萬多人售出兩萬多本書，涉及金額282萬，當中，771種屬境外「非法出版物」。

由於中國政府打壓宗教，對宗教書籍的管控亦日益嚴厲，小麥書房遂代中國教徒到台灣和海外代購基督教出版物，當局指，張在未經境內合法書號和引進許可證的情況下，通過電商網站賣書，違反刑法。而在張小麥於去年9月以「網上銷售非法境外宗教出版物」被捕後，公安部更通報全國，要求各地國保根據從「小麥書房」搜到的發貨訂單接觸收貨人，就其購買書籍的取向和「當地非法宗教活動的情況」進行取證，有上萬人被問詢。據對華援助網報道，收貨人主要被問及在書房購買王怡牧師著作《福音的政變》一事，國保更要求他們退回該書。

根據判決書，被判7年的陳煜，在扣除被捕後的羈押日子後，可望於2026年9月12日出獄。但判決書同時裁定，陳除了被罰20萬元外，還須追繳售書違法所得的20萬元上繳國庫，無法追繳的，由被告退賠，並須予判決生效後十天內繳納。