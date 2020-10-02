觸發修例風波 陳同佳望月內到台灣自首 陸委會稱已準備就緒

被港府用作啟動逃犯條例修訂工作而引起軒然大波的陳同佳殺人案，疑犯陳同佳在被害女子潘曉穎的母親公開聲討甚至質疑特首「初心何在」後，今(2日)早發表錄音，聲稱會由律師安排到台灣自首。協助他的香港聖公會教省秘書長管浩鳴牧師表示，期望陳在本月內成行。

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台灣的大陸委員會發言人邱垂正隨即作出回應，重申刑事警察局跟香港警務處已就陳同佳案建立單一的聯繫窗口，陳亦知曉此安排，若陳同佳確定要到台灣面對司法，隨時可以透過窗口聯絡，相關事宜已準備就緒，一切依法辦理。邱強調，案件關鍵在於陳同佳真實的投案意願，以及港府的責任感。

陳同佳2018年初與女友潘曉穎到台灣旅遊，其間將她殺害，並潛逃回港。他其後因動用從死者身上的物品而被香港警方拘捕，去年10月23日出獄，曾聲稱願意到台灣為謀殺潘曉穎一事自首的他，出獄後一直住在警方為證人或受保護人士而設的「安全屋」，外界無法接觸，傳媒一直透過管浩鳴牧師查問事態進展。及至上月下旬，潘母透過傳媒質疑為何陳仍未往台灣自首，聲言願意購買單程機票讓陳到台灣自首；又質疑以陳同佳案啟動修例工作的特首林鄭月娥「現時你的初心和以前的初心為何分別那麼大？你的初心在哪？」，並指責開始時陪同她見記者的建制派民建聯主席李慧瓊和周浩鼎事後對她不聞不問，甚至揚言抵制李慧瓊主持節目的電視台的訪問。另外，傳媒亦向警務處長鄧炳強查問，陳有何資格入住由公帑支付的「安全屋」。

在不足十天的質疑後，陳同佳透過管浩鳴發放一段簡短錄音，聲稱到台灣自首的想法一直沒有改變，請他們放心，稍後會由律師安排返台自首事宜，並向潘曉穎父母道歉。

管浩鳴牧師同時發放陳同佳回台自首一事的回應，表示多謝「潘媽媽」願意為陳同佳求情，給他一個改過自新的機會。潘曉穎母親近期接受傳媒訪問時曾表示，若陳同佳有勇氣做個負責任的人去自首，可以考慮為他求情，但永遠不會原諒他。

管浩鳴牧師續稱，陳已通知台灣代表律師聯絡相關部門處理他自首的安排，但由於現時是假期，台灣代表律師會於下星期一作出安排，自首詳情有待律師通知。

由於台港兩地沒有逃犯移交協議，陳同佳承認在台灣謀殺女友潘曉穎後，亦無法把他解往台灣處理，港府事隔一年後，於去年2月宣布修訂逃犯條例，撤除香港與中國和台灣之間移交逃犯的屏障，原因是要幫助潘曉穎沉寃得雪，引起港人強烈反彈，憂慮是方便港府把人送往中國受審，觸發自6月起的大規模示威，港府其後雖宣布修例草案胎死腹中，但因此引起的抗爭浪潮，至今仍未平息。