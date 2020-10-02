警方國慶節拘86人 20人被指違「限聚令」 遭質疑誣陷及雙重標準

港府以疫情為由推出限聚人群聚集的限聚令，但執行時常被人詬病有偏頗，香港市民支援愛國民主運動聯合會(支聯會)主席李卓人指責警方將他推入人堆後指他違反限聚令，明顯是誣陷；另有兩名網媒記者即使人數沒有超限但仍被發出違反限聚令的告票；亦有親中團體擺設街站派食物，約百人聚集但未有警方執法，但泛民組織設街站派口罩，人群未聚集，便被警方以違反限聚令為由驅趕。

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在昨日的國慶節，個別地區出現抗爭活動，而人數較多的，是往銅鑼灣區「購物」和登上塞拉利昂點燈的「和你燈」行動，結果，警方至晚上10時為止，在多區拘捕86人，當中74人被指於銅鑼灣參與非法集結，包括四名區議員；另有20人涉嫌違反限聚令遭票控，須繳交2000元定額罰款。

民權觀察發言人王浩賢表示，現場觀察員不見有不和平事件發生，但警方卻大肆截查市民，然後大舉拘捕，藉此壓縮港人的集會自由。另外，特意到場觀察的浸會大學新聞系高級講師呂秉權亦表示，警方在無需要的情況下拉起俗稱「橙帶」的封鎖線，令「認可傳媒代表」亦不得留在線內採訪，並違反承諾地向警方不承認的兩名網媒記者發出違反限聚令告票。

由於昨天是警方修改傳媒定義後的首個大型活動日，香港記者協會派出包括記者、學者在內的義務觀察員，到場監察警方行動，呂秉權是其中一名觀察員。在銅鑼灣觀察的呂秉權表示，警方在百德新街拉起封鎖線時表明，只須出示記者證便可離開，但有三名同屬一間網媒的記者離開時被指不屬「認可傳媒代表」，警方更向其中兩名較年輕的記者發出違反限聚令告票。呂指出，現在超出4人同聚才是違反限聚令，但有關網媒人數並未超出限制人數；此外，警方的做法亦違反了當初表明出示記者證便可離開的說法，令人質疑警方標準不一。

警方執法標準不一的指控亦來自本土派的「人民力量」主席陳志全。事緣多個親中團體早上在北角新光戲院附近擺設街站，向市民派發糧油和月餅，有近百名市民排隊領取物資，各人之間沒有分隔，但未見警方執法。在場的工聯會會長吳秋北響應眾新聞記者提問時，沒有響應安排有否違反限聚令，只是說每個街站只會有4名工作人員便離開。不過，當人民力量中午在銅鑼灣設街站派口罩，卻被警方區趕，遭主席陳志全質疑警方有雙重標準，他更質問警方，國慶節的銅鑼灣是否不能舉行任何活動。

警方其後回復《明報》稱，昨日早上10時許接獲市民報警，北角上址有人設置街站，懷疑違反限聚令，經警員到場「口頭勸喻」後，相關人士已停止派發物品。警方的響應顯示當局未有向該批親中團體發出告票。

李卓人責警方「屈」他犯限聚令

而在早上，支聯會到中聯辦請願，要求釋放被囚異見人士和12名偷渡到台灣而被廣東海警扣押的港人後，李卓人站到較遠地方接受兩名傳媒訪問，但警方突然拉起封鎖線，把他們和相距約10呎的四名支聯會負責拉頗額的義工圍在線內，兩名記者和李卓人不知發生什麼事，於是離開封鎖線，但警方把李卓人推回封鎖線內，令線內出現五人，並向李卓人發出告票，指他違反限聚令。李卓人實時提出抗議，指警方誣陷他，他不會理會，其後更撕掉告票。

按程序，警方稍後會發出正式的定額罰款告票，收票人可決定繳交2000元罰款抑或到法庭申辯未有違反限聚令。