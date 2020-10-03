拜登與特朗普辯論時是否已被感染

美國總統大選候選人首場電視辯論在特朗普與拜登之間激烈進行。

如同特朗普確診前，包括他本人，誰都不知道他已染疫，法新社就此報道說，我們不知道民主黨總統候選人拜登是否在上周二與特朗普舉行電視辯論時是否也已被感染。兩位政敵那天晚上整整進行了長達90分鐘的辯論。

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拜登，現年77歲，特朗普確診的消息出來後，拜登周五進行了兩次測試，兩次測試全部呈現陰性。法新社報道說，但是拜登有可能帶病毒，也許還沒有測出。

有專家指出，接觸患者後頭幾天檢測呈偽陰性幾率極高，與特朗普密切接觸者都應自主隔離，接受二次檢測。拜登曾與特朗普有過密切接觸，是否需要自主隔離還不清楚，不過，拜登周五照常前往密西根州造勢。拜登在前往密西根州前發推教訓特朗普“不要扮硬漢”，要“戴口罩，保持距離”等等。

美國有線電視CNN首席醫生記者Sanjay Gupta表示，新冠病毒檢測有局限性，今天檢測呈陰性，明天可能會呈陽性，有時同日檢測甚至可能會出兩種結果。

一些分析指，拜登與特朗普同處一室長達90分鐘，雖然保持一定距離，而且初步檢測呈陰性，但不代表沒事。

中央社引述約翰霍普金斯大學醫學院研究人員Lauren Kucirka表示，接觸病毒後頭一兩天篩檢幾乎沒有多大作用，因為偽陰性機率介於60% 和100%之間。

美國副總統彭斯，財政部長姆努欽等多位與特朗普密切接觸到官員初步檢測都呈陰性反應，如同9月29日與特朗普同台辯論的拜登。