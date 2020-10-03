法國單日確診一萬七千例創新高 印度新冠死亡人數突破十萬

法國周六確診感染新冠病毒近一萬7000例，創單日確診新高。而印度感染新冠病毒死亡人數突破十萬人，成為繼美國和巴西之後第三個累計死亡人數超越10萬的國家。而世衛表示，抗擊新冠處於關鍵階段，採取強力行動為時不晚。

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法國衛生部周六晚間通報，法國周六新增確診感染新冠病毒一萬6972例，比前一天多了近5000例，也創下單日確診感染任何蘇最高紀錄。而近7天以來，累計已有4087人入院，其中849例重症。而單日新增死亡病例49例，累計死亡3萬2198例。法國政府此前表示，將從周一起加強防疫措施。

另據印度衛生部門周六表示，印度感染新冠病毒死亡的人數已經超過10萬人，達10萬842人，印度成為繼美國及巴西之後，第三個新冠病毒累計死亡人數超越10萬人的國家。

法新社稱，印度累計確診感染647萬例，過去一天新增確診接近8萬例，印度也是全球感染速度最快的國家。預計印度將在數周之後感染人數將超過美國（730萬例）。

印度曾在3月實施限制措施，但經濟遭到嚴重打擊，當局在本周允許戲院重開，只准半數觀眾入座。另外，學校也將在本月中重開。專家預計，印度疫情正在反彈。

世界衛生組織總幹事譚德塞周六在日內瓦舉行的記者會上表示，現在全球每周大約增加200萬2019冠狀病毒病病例，本周全世界的死亡人數已經過了100萬這一悲劇性的里程碑，世界正處在應對這一疾病大流行的關鍵階段。他敦促各國領導人採取強有力的行動，因為現在還為時不晚。

譚德塞在記者會的一開始，首先表示他已獲悉美國總統特朗普和第一夫人梅拉尼婭的2019冠狀病毒檢測呈陽性。他祝願倆人早日康復，並為他們祈禱。

秘書長古特雷斯和聯合國大會第75屆會議主席博茲克爾也分別通過發言人向特朗普和梅拉尼婭致以最良好的祝願，希望他們迅速全面康復。

在回答記者關於特朗普總統“無視”戴口罩的建議是否會使他不可避免地感染新冠病毒的問題時，世衛組織緊急情況問題執行主任邁克爾·萊恩在日內瓦舉行的記者會上表示，該機構不對任何個人的風險管理措施或行為發表評論。

他說：“我們並不知道採取了什麼風險管理措施，尤其是對像總統這樣重要的人來說。我們要重申的是，每一個人和每一個公民都應該在他們的國家得到國家層面的指導。”

萊恩表示，“我們都知道可以降低風險的不同措施的結合，這包括洗手，與他人保持安全距離，避開擁擠的空間，戴上口罩……做所有這些來保護自己和他人的事情是保護社會的最好方式。我們的建議並沒有改變。”