特朗普推文稱“感覺良好”抗擊“瘟疫”取得重大進展

確診感染新冠病毒的美國總統特朗普周六發推文表示，在沃爾特·里德國家軍事醫學中心醫護人員協助下，他感覺良好。白宮幕僚長梅多斯周六表示，總統特朗普情況“非常良好”。

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特朗普推文說：“在很棒的沃爾特·里德國家軍事醫學中心的醫護和所有人員，以及加入他們的來自同樣非常棒機構的其他人 員，全都非常了不起！！！”

特朗普並形容新型冠狀病毒疫情為“瘟疫”，他說，過去6個月在抗擊這場“瘟疫”方面，取得重大進展，在醫護人員協助之下，他現在感覺很好。

而白宮幕僚長梅多斯周六表示，總統特朗普情況“非常良好”，醫生對特朗普的各種檢查數據都很滿意。 梅多斯告訴路透社：“特朗普總統的情況非常良好。他已起來走動，並要求拿文件供批閱。我今天曾就各種各樣議題與他多次會晤。”

周六，一些特朗普支持者在醫療中心外，為特朗普加油打氣，大部分人都戴着口罩。

另外，白宮表示，特朗普沒有把權力移交副總統彭斯，但彭斯代替特朗普與官員舉行視頻會議。特朗普的競選團隊也表示，彭斯將如期在下周三，與民主黨副總統候選人賀錦麗進行電視辯論。

民主黨總統候選人拜登在社交網站再敦促民眾為自己和所愛的人，必須戴上口罩。

另外，美國參議院的工作人員和多名議員感染了新冠病毒後，國會大樓需要進行仔細的檢測工作，共和黨議員已取消所有立法工作，直到本月19號。參議院在這段期間的活動會在稍後重新安排。 但參議院的共和黨領袖麥康奈爾周六表示，司法委員會對最高法院大法官被提名人巴雷特的確認聽證會，將如期在本月12號舉行，在展開確認程序前，參議院會重新召集議員。麥康奈爾說，全體成員都會出席聽證會。

過去一周，美國政界很多人士出席公開活動後在病毒檢測呈陽性。其中只有少數人在活動期間戴口罩，他們在國會大樓內到處走動，增加病毒傳播風險。目前，至少有3名參議員確診。

而美國國會眾議院議長佩洛西表示，總統特朗普確診新冠肺炎“可能會改變目前陷入僵局的救市方案談判走向，增加法案通過的可能性”。佩洛西去信眾議院民主黨人表示，與特朗普政府的談判持續，對達成協議感到樂觀。 眾議院日前通過涉及2萬2千億美元的救市方案，而財長姆努欽提出的方案涉及1萬6千億美元。