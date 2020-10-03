白宮醫生舉行首場記者會 稱特朗普情況非常好 癥狀逐漸改善

白宮醫生康利(Sean Conley)3日中午表示：感染新冠病毒住院的總統特朗普“今早情況非常良好”，“我們對他的進步非常開心”。

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康利在美國東部時間3日中午於馬里蘭州沃爾特·里德軍事醫院(Walter Reed National Military Medical Center)前舉行記者會，公布特朗普最新病情。他說：特朗普總統已經超過24小時沒有發燒，先前的咳嗽、鼻塞以及疲倦等癥狀，都已逐漸改善。他說：特朗普1日曾有“輕微的咳嗽與疲倦”，但現在情況都已好轉。

康利醫生還說：特朗普今早並未使用額外的氧氣；但他沒說之前是否有用到，也沒透露先前特朗普發燒的細節。

特朗普10月1日傍晚宣布自己確診新冠肺炎後，一整天沒露面，連推文都沒有發；直到2日傍晚在推特貼出一段18秒的影片，影片中他沒有戴口罩，發表簡短談話：“感謝各界強烈支持，我將前往沃爾特·里德軍事醫院，我感覺狀況很好，但去醫院確保治療一切順利。”他並說：“第一夫人狀況很好，非常感謝大家，我衷心致謝且難忘。”

特朗普2日搭機前往沃爾特·里德軍事醫院，住院接受治療。這是特朗普總統任內首度因病住院。《華盛頓郵報》引述官員說法，指特朗普2日身體狀況惡化，出現低燒、咳嗽和鼻塞。