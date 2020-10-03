美禁止共產黨員移民美國 劍指中共

七月份，『紐約時報』傳出特朗普政府打算全面禁止中共黨員及其親屬入境美國的消息，不少分析認為實施起來困難極大，中共黨員號稱九千萬，連帶家屬總共估算兩點七億 ? 美國移民局剛剛頒布的指南則明文規定，凡是申請移民的共產黨員或其他極權主義政黨的黨員，都不會獲得受理。分析人士指，中共是全球黨員最多國家，此規劍指中共，似乎是區別中共與中國人民的具體步驟之一。

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這一最新指南指出，具有共產黨或任何其他極權主義政黨的黨員或相關成員身份，與入籍美國的誓言“支持與捍衛美國憲法與法律”相悖。這一政策適用於謀求移民身份的外國人，比如要求把身份調整為永久居民的身份。分析人士指出，這一新的規定明確要阻止共產黨員及相關人員在美國獲得移民或永久居民身份。

流亡英國的香港青年領袖羅冠聰3日臉書發文指出，美國此舉劍指中共，美國國土安全局與移民局首度禁止中共黨員，以及與中國直接或間接相關人士申請綠卡，相關指令的涵蓋範圍相當廣泛，不但是指中共黨員，同時包括中共從屬或關聯團體成員，意味着也將波及到官二代、商二代、小粉紅與共青團。也包括針對幫助中共海外統戰的海外華人社團。羅冠聰表示，這次美方的禁令措施明顯沿用“中共不等於中國”框架，嚴格區別“中共”及“中國人民”。

美國國務卿蓬佩奧去年10月30日在哈德遜研究所演說時首次明確區分中共與中國人民，他說，美國現在終於認識到，中共對美國的價值觀持敵視態度。但他明確表示，中共和中國人民並非一回事，中國人民並不希望中共這種列寧主義的獨裁治理模式。11月8日，蓬佩奧再度表示，美中對立只是美國與中共的對立。

美國當局區別中共與中國人民，基於這樣一種認識，就是美國自尼克松總統以來實施的中美接觸政策完全失敗，中共愈加專制，然而中國人民嚮往自由。

冷戰結束後，美國放寬了禁止共產黨員移民入境及移民的有關規定。簽證時，是否加入共產黨是移民官員面試的問題之一，但過去面試者給予否定答案，移民局也不會深究，美國移民局公布上述指南，顯然是要強化對黨員的檢查。

世界日報引述明尼蘇達州執業律師周東發表示，這項政策是特朗普對華總方針的一部分，對於共產黨員而言，入境時怎麼回答都面臨風險，回答“是”可能直接遭拒，回答“不是”涉嫌“詐欺”。

除非提出例外的情況以求豁免，包括迫不得已成為共產黨員，法律規定工作必須加入共產黨，不清楚的狀況下加入共產黨等，一半最常見的例外情況，比如“為了生計與生存，不得不加入共產黨”，或者申請移民時至少五年前已退黨。

觀察人士表示，至於美國最終是否會全面禁止中共黨員及家屬入境尚有待觀察，但美國移民局禁止共產黨員移民的規定具有相當威懾力，一些人入黨時可能“三思而行”。

美國之音相關報道指出，近來已在美國出現一個現象，在美國的一些中國移民和留學生，設法辦理退黨手續，如登報證明自己已經退出中共。

還有分析指，中國高校相當多的準備出國留學或有謀求國外發展的學生，可能再不會準備加入中共，因此美國的這項政策，對中共的無形打擊是巨大的。