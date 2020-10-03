馬雲全面交班 警告國人別自滿 芯片落後人家20年

阿里巴巴創始人馬雲有條不紊地交棒，按照兩年前的傳承安排，10月1日不再擔任阿里巴巴集團董事。至此，交接全面完成。

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馬雲2019年9月10日辭去阿里巴巴董事局主席當天強調，“咱們換個江湖見”，不過，他仍然是阿里巴巴合夥人之一，他的影響力似乎有增無減。他在各地的演講，被製作成視頻，到處流傳。最近廣為流傳的是他日前就“美國政府打壓抖音海外版和微信”發表的一個演說視頻，日期不詳，但根據內容，可斷定是八九月間。

馬雲舉例說，有網民認為，美國打壓海外版抖音和微信，“這是因為美國開始害怕了，因為中國這些app產品做得比美國做得好”，他還引用一個美國朋友的話，這位朋友感嘆中國這幾年創新這麼多，“而美國卻只有一個馬斯克……”

馬雲表示，“‘美國只有一個馬斯克’，但是往往這種顛覆世界的創新和發明，就只需要這一個這樣的人，一個馬斯克，一個喬布斯，一個拉里.佩奇，一個牛頓，一個愛因斯坦….這樣的一個人，就能影響一個或多個時代，中國近代以來，幾乎一個都沒有”，

回到創新，馬雲表示，其實中國的創新都只是應用上的創新，“真正底層的東西我們並沒有創新”，馬雲說的底層的東西應該指的是基礎科學和基礎科技。他舉例說，這幾年中國app創新多，比如抖音、美團、餓了么、拼多多，這都只是應用。這是在智能手機和互聯網基礎上的應用，不管是互聯網和應用手機，最後還是需要運算能力，也就是芯片，“互聯網和智能手機都不是我們發明的，而芯片我們還落後20年。真正底層的運算和邏輯，底層的科學和科技，我們還遠遠落後於人”。

馬雲表示，中國如果完全脫離了國外科技，目前中國只能勉強產出90納米級別的芯片，而這已是英特爾2004年的科技。

許多人感覺中國好像在人工智能領域世界領先，馬雲說，其實，中國只是在人工智能的應用上領先，“真正底層的人工智能運算和邏輯，我們同樣落後於人”。“不是你在餐廳門口放一個機器人，你就人工智能領先了”。他舉例說，“比如阿爾法狗的底層運算和邏輯，那是真正顛覆性的東西，它為未來人工智能的發展提供了藍圖。”馬雲稱，沒有基礎科學和科技，再多的應用創新，到最後還是要受制於人。

中國底層科技為什麼會落後那麼多？馬雲認為跟中國教育有很大關係，只關注實用，有多少人不顧所謂的出路，全憑興趣，去鑽研高深的數理化。他還舉了湖南耒陽農村姑娘鍾芳蓉高考得了676高分，女孩最後決定報告北大考古系，家裡很支持，結果遭到網絡一片嘲諷，有人說窮人家的孩子就別去學這些了，有的說等到就業的時候，分分鐘教你做人…….

馬雲認為中國還不到自滿的時候，他希望中國未來有更多的鐘芳蓉，社會也應給鍾芳蓉們更多的鼓勵和支持。

法國世界報曾報道中國廣泛流傳的馬雲成功的故事，該報稱，馬雲的故事還有另一個版本，一個和中國官方傳記不同的版本。根據這一版本，馬雲是一個和中共高層有關係的人。阿里巴巴的中國創始人既是民眾心目中的英雄，同時又是一個接近權力的人。

中國民主人士則對馬雲說過的一句話耿耿於懷，他在2013年對『南華早報』曾這樣解釋鄧小平鎮壓六四，“這不是一個完美的決定，但這是一個最正確的決定……，此語引起強烈反彈，六四死難者家屬斥其“喪失良知”。

馬雲的言論也在中國社交媒體引來猛烈抨擊。馬雲指他的言論被錯誤引用，『南華早報』刪除他評論中幾個字。他強調，“最正確的決定”是他的商業決定，不是指“六四”鎮壓。阿里巴巴要求『南華早報』更正，不過被拒絕。

兩年後，馬雲的阿里巴巴收購了『南華早報』