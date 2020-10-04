白宮醫生：特朗普情況“好轉”最快周一出院

美國總統特朗普在感染新冠病毒住院兩天之後，特朗普的醫生周日表示，總統的情況“繼續好轉”，最早周一可以出院。美國大選臨近，智庫民調顯示，特朗普染疫後民意反而上升：有望獲得320張選舉人票連任。

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法新社消息，白宮醫療團隊周日中午在特朗普入住的沃爾特·里德國家軍事醫學中心召開記者會，說明過去幾天特朗普感染新冠病毒的病情發展。

白宮醫生康利周日在向媒體介紹特朗普身體情況時承認，特朗普周五在白宮時曾一度情況“嚴重”，需要接受供氧一小時，並伴有發燒和咳嗽，特朗普在周五晚間被送院治療。康利向媒體說，“我當時擔心總統病情會出現突然惡化的風險”，不過，康利說，當時特朗普並沒有出現胸悶現象。由於特朗普出現呼吸不順、疲倦與高燒，特朗普接受約一個小時的供氧治療後，血氧濃度已恢復到95%以上，情況有所改善。康利並說，在周六早上，特朗普有再度出現短暫血氧濃度不足現象。康利表示，但現在總統確實情況良好。

特朗普的另一位醫生卡里巴爾迪說，“總統今天感覺仍然很好，他能起床走到。”他表示，從2日上午以來，特朗普就不再有發燒現象，各種檢測數據穩定。特朗普周日上午留在房內，沒有呼吸急促或其他明顯的呼吸道癥狀。團隊也對特朗普的心肝腎功能持續監控，狀況正常。

他指出，特朗普3日晚間完成抗病毒藥物瑞德西韋的第2劑治療，並未出現副作用。至於特朗普3日出現血氧濃度下降，他透露已對特朗普進行類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone）治療。 卡里巴爾迪表示，我們希望總統最早周一就能出院，返回白宮。在白宮，總統將繼續接受治療。

美國大選將於11月3日舉行，特朗普感染新冠病毒消息震撼全球。一份最新的智庫民調則預測，特朗普可望拿下320張選舉人票成功連任，遠高於民主黨對手拜登的218張。

《中央社》援引英國《週日快報》（Sunday Express）和智庫《民主研究所》（Democracy Institute）進行的最新民調顯示，特朗普全國支持度為46%，略高於民主黨總統候選人拜登的45%。 這份民調是在特朗普宣布他和妻子梅蘭妮亞確診感染新冠病毒後完成的，但特朗普在這次民調的領先幅度較9月減少2個百分點。 這份民調預測，如果大選投票反映民調的結果，特朗普將拿下320張選舉人票，拜登僅有218張。 “民主研究所”曾成功預測英國脫歐和特朗普在2016年總統大選獲勝。

另外，民調指出，特朗普在佛羅里達州、愛阿華州、密西根州、明尼蘇達州、賓夕法尼亞州和威斯康辛州等關鍵搖擺州的支持度達47%，高於拜登的43%，領先幅度依然維持在4個百分點。 民調還提到，高達68%的受訪者表示，特朗普確診染疫不會影響他們的投票，19%的受訪者則說他們更有可能支持特朗普，13%的受訪者傾向不投給特朗普。 在白人選民方面，特朗普支持度為52%，高於拜登的45%；非裔選民方面，特朗普僅獲得18%支持，拜登則高達78%；西班牙裔選民方面，川普支持度有40%，拜登為50%。