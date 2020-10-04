胡錫進出招反擊美國移民禁令 黨員丟掉幻想 留在中國

美國移民局日前發出專門針對共產黨員移民美國限令後，官媒『環球時報』總編胡錫進倒是正面看待：此舉粉碎了黨員們去美國的幻想，這不是壞事!

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美國移民局限令指出，加入過共產黨或一如共產黨一樣 的極權主義政黨，在美的，將禁止獲得綠卡，申請移民美國的，將遭到拒絕，除非本人聲明，或五年前已退黨，或被迫入黨，可另行考量。

美國對共產黨員入境美國早有規定，但冷戰結束後早已放鬆，此次強化禁令，分析指劍指中國。7月份，紐約時報就爆出美國政府準備下令禁止中共黨員及親屬入境美國的消息，其實美國這一做法被諸多觀察人士視為來自美國政府區分中共與中國人民的重大認知。

去年10月起，美國國務卿蓬佩奧三番五次表述過這樣的意思，如果說執政的中共是邪惡的，但中國人民是無辜的。

胡錫進喜歡帶風向帶節奏，針對美國移民局新舉，他在一般中國人無權擁有的推特上英文發推，大意是：“中國有許多優秀人才是共產黨員。美國的決定有助於讓更多人才留在中國國內，因為它粉碎了他們的幻想，這不是壞事。更重要的是，如今非中國共產黨黨員的民眾，對移民美國的興趣也大大降低了。”

胡錫進的推文遭到不少網民的諷刺，有人表示，胡胡很大度，把黨員都留在國內，大有哪裡有危險，哪裡就有黨員的氣派，可是他能代表那些正準備把全家搬往美國的高官黨員們，他能代表那些在美國生活的黨員嗎？

有人“請問老胡，為什麼要等到美國拒簽呢？美國不拒簽也留在國內才算有覺悟啊。”

中共目前有9200萬黨員，為世界之最，黨員中其實成分很複雜，因為中共把持着社會上升的通道，入黨的其實各有各的動機。絕大多數官二代、紅二代自然是黨員，為強化統治，相當的精英也都已被“納入黨內”，在出國赴美的人群中，這些人佔有相當的比重。

但有個奇怪的現象，在中共的理念中，一直在講述“美帝亡我之心不死”，但現實中，中共黨官及親屬，前往美國的源源不斷。包括中共總書記習近平的女兒，前兩年也使用化名在美國名牌大學讀書。許多中共高官的子女、家屬都在美國長居，也是公開的秘密。六四時期的中國國務院發言人袁木，現已作古，他說過“天安門沒死人”，他的家人據說也早已搬到了美國。

就連“從心眼裡熱愛祖國”的司馬南，也把家人辦到美國，在中國和美國“兩頭跑”，這位被指比共產黨員還更共產黨員，“罵美國是工作，去美國是生活”的司馬南，最新一次“出櫃”引起華人界注意是聽到特朗普總統染疫後，興奮不已，惡語迭出。他在社交網絡做了“兩點解讀”：“1，感謝獻給共和國生日的特別禮物。2，中國人民共和國成立71周年，74歲的人不失時機送上禮物，誠為歷史難忘的時刻……” 北京學者榮劍評論：“此人道德敗壞，已不屬於人類”。

還有網友勸胡錫進想想，為什麼中國人不斷地往美國跑，跑簽證，辦綠卡，要移民，而美國人為什麼不去移民中國呢？

美國的相關動向已經產生了影響。美國之音有關報道指出，近來已在美國出現一個現象，在美國的一些中國移民和留學生，設法辦理退黨手續，如登報證明自己已經退出中共。還有分析指，中國高校相當多的準備出國留學或有謀求國外發展的學生，可能再不會準備加入中共，因此美國的這項政策，對中共的無形打擊是巨大的。