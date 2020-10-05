世衛承認調查新冠病毒源頭專家名單先報中國

國際要求對2019冠狀病毒疾病源頭赴中國展開實地調查，世界衛生組織官員今天證實，國際代表團的專家名單須先提供給中國。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，世界衛生組織（WHO）執行委員會今天起一連2天召開2019冠狀病毒疾病應對特別會議，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）在疫情流行病學分析時表示，世衛將組成一個國際專家團前往中國，以調查病毒起源，且已經提交專家名單給中國當局考慮（consideration）。

COVID-19疫情最先爆發的地點在中國武漢，國際認為實地調查疫情起源對於流行病溯源是不可或缺的步驟。世衛先前派出2名先遣小組人員前往中國，但未能實際前往武漢，曾引發爭議；現在世衛證實專家名單需先由中國點頭。世衛表示，國際專家團將試圖破解病毒如何跨越物種藩籬，從動物傳染給人，繼而引發COVID-19。

據該報道，此外，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在會中提出應對作為的期中報告。他開場時表示，當今年2月執委會開會時，在中國境外案例只有151例；但令人難以置信的是，現在全球已經約有3500萬病例、100萬人喪生，且實際數字肯定更高。