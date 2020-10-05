北京對台軍事新施壓 反潛機取代了殲擊與轟炸機

台灣國防部稱，中秋節連續四天長假中，中國軍隊運八反潛機就有三天進入西南空域防空識別區，台灣空軍除派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對外，同時進行廣播驅離、防空飛彈追監等措施。此前有分析指，中國軍方實際上降低了對台灣的軍事壓力，沒有每天再派遣多架次殲擊機與轟炸機威脅台灣，而只有不具備攻擊性能動偵查飛機威脅台灣。

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據路透社今天報道稱，台灣稱中國大陸反潛機於中秋長假期間三度進入西南空域防空識別區。依據台灣國防部即時軍事動態顯示，10月1日、3日以及4日均有一架次中國大陸運八反潛機進入西南空域防空識別區。

該報道說，兩岸關係趨於緊張，8月10日開始台灣海峽數度發生中國大陸軍機飛越航空識別區活動，亦有美國驅逐艦往返台灣海峽。據路透社整理近期台灣政府公布海峽發生的主要事件如下：

--10/4：有一架次中國大陸運八反潛機進入西南空域防空識別區，空軍除派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對外，同時進行廣播驅離、防空飛彈追監等措施。

--10/3：有一架次中國大陸運八反潛機進入西南空域防空識別區，空軍除派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對外，同時進行廣播驅離、防空飛彈追監等措施。

--10/1：有一架次中國大陸運八反潛機進入西南空域防空識別區，空軍除派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對外，同時進行廣播驅離、防空飛彈追監等措施。

--9/29：有兩架次中國大陸運八反潛機進入西南空域防空識別區，空軍除派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對外，同時進行廣播驅離、防空飛彈追監等措施。

--9/24：有一架次中國大陸運八反潛機進入西南空域防空識別區，空軍除派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對外，同時進行廣播驅離、防空飛彈追監等措施。

--9/23：有兩架次中國大陸運八反潛機進入西南空域防空識別區，空軍除派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對外，同時進行廣播驅離、防空飛彈追監等措施。

--9/21：兩架次中國大陸運八反潛機進入西南空域防空識別區，空軍除派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對外，同時進行廣播驅離、防空飛彈追監等措施。

--9/21：就解放軍戰機飛越“海峽中線”，中國外交部發言人稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的“海峽中線”。 當天台灣亦公布，兩架次中國大陸運八反潛機進入西南空域防空識別區，空軍除派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對外，同時進行廣播驅離、防空飛彈追監等措施。

--9/19：中國解放軍機多架次逾越海峽中線及西南空域，台灣派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，並廣播驅離、防空飛彈追監。總計共有：殲16機12架次、殲10機2架次、殲11機2架次和轟6機2架次、運8反潛機1架次。

--9/18：中國解放軍機多架次逾越海峽中線及西南空域，台灣派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，並廣播驅離、防空飛彈追監。總計共有：轟6機2架次、殲16機8架次、殲11機4架次和殲10機4架次。

--9/18:中國解放軍東部戰區新聞發言人張春暉表示，近日東部戰區組織海空兵力在台灣海峽進行戰備警巡和海空聯合演練，檢驗多軍兵種一體化聯合作戰水平。

--9/16：中國空軍運八反潛機兩架次，進入台灣西南防空識別區內飛航活動情形，空軍第一時間廣播驅離，並運用空中兵力嚴密監控。

--9/10：當天上午有大陸軍機SU-30、運八等多型機，多架次進入台灣西南空域防空識別區活動，台灣空軍派遣空中兵力嚴密監控。

--9/9：大陸軍機SU-30、殲10等多型機多架次進入西南空域應變區活動，空軍運用空中兵力，嚴密監控和應對。

--9/7：中國表示，在渤海和黃海舉行進一步軍事演習。在地區緊張局勢升級的背景下，中國接連舉行一連串軍演。

--8/31: 美國一艘驅逐艦由北向南航經台灣海峽後，續往南行駛。台灣全程掌握台海周邊海空域相關動態。

--8/19：美國“馬斯廷”號驅逐艦18日穿航台灣海峽，中國解放軍東部戰區發言人稱，近來美在涉台問題上消極動作不斷，“嚴重破壞”台海和平穩定。戰區部隊將時刻保持高度戒備，堅定維護台海地區和平穩定。

--8/19：美一艘作戰艦由北向南航經台海峽，續向南航行。台灣政府運用聯合情監偵作為，全程掌握台海周邊海空域相關動態。

--8/13：中國稱，近日解放軍東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練。台灣政府表示，對於台海周邊情勢以及海、空域動態，均有嚴密掌握應處。

--8/10：大陸空軍所屬殲11、殲10型機在上午九時許，陸續短暫踰越海峽中線，空軍除以地面防空飛彈全程監控外，並於第一時間廣播告警，運用空中偵巡兵力強勢驅離。