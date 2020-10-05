太敏感 中國20年現今史香港教科書不讓細說

繼刪除高中通識科教材中關於“公民抗命”的內容後，香港教育局近日再度出手，在新修訂的初中課本編纂指引中明訂，“中國史中不應詳述、論斷近20年的歷史”，引起部分教師嘩然。

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據中央社今天報道說，明訂不應詳述近20年中國史，港教科書新規惹議。該報道綜合香港明報等港媒消息，香港教育局近期提出最新修訂的“印刷課本編纂指引”，供出版社在編纂教科書時做為參考。不過全新的“指引”中，在中國歷史科目新增“對於近20年史事不應詳述，也不宜定論性說明”，引起議論。

據香港資深歷史教師陳仁啟表示，中國史科的題目可按學生能力由淺入深分成不同層次，包括覆述、比較、評論、評鑒等，初中學生如果不接觸評論問題，難以要求在學生升高中時能夠順利掌握有關技巧。因此，他質疑這種做法讓人“無所適從”，違反教育理念，並不專業。陳仁啟並反問“中國舉辦世博、奧運、加入世貿（WTO）都是改革開放後的好例子，是否又不可以談呢？”

除了中國史科目外，在新的“指引”中，歷史、地理及生活與社會等3個科目中，也新增明列“避免包含太多涉及評論的問題”。據香港教育局上述質疑回復稱，“新近仍在發展中的議題，因未有結論，也未必有足夠持平、客觀、可靠的資料，以及學者研究、著述可作教學之用，學生難以在有限課程時間內全面客觀了解事件，並從歷史維度作客觀持平的評論，因此教科書不應有過多敘述。”

該報道稱，這並不是近期首度因教科書編纂引發的相關爭議，香港教育局在8月時也曾提供意見並修訂高中通識科教材，刪除部分政治內容，包括“公民抗命”及“三權分立”等，並增加“遵守法治”概念，外界認為此舉與“反送中”運動有關。