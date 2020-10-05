徐國勇：陳同佳投案應循官方管道申請入境簽證媒體放話無意義

陳同佳赴台投案一事今天又繞回了一年前的爭執焦點。台灣內政部長徐國勇今天在立法院答詢表示，香港官方都沒跟台灣官方聯繫，只是在媒體放話，這樣沒有意義；應該先把該有的簽證，從官方管道申請入境才有意義。台媒分析，台港政府過招，政治算計凌駕正義。

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香港媒體報導，協助陳同佳投案的香港聖公會教省秘書長管浩鳴透露，陳同佳要在十月赴台投案，台灣律師已經收到陳同佳的指示，今天(5日)將和台灣官方見面。不過直到下午為止，台灣官方仍然一副事不幹己的反應。

包括內政部長徐國勇和刑事警察局局長黃明昭都在立法院公開表示，除了看到媒體報導之外，官方沒有正式接到陳同佳要投案的訊息。徐國勇說，刑事局和陸委會都和香港設有單一窗口，但香港官方都沒有聯繫，只是在媒體放話，這樣沒意義。

國民黨立委林思銘質疑，既然台灣具有司法管轄權，相關單位就應積極向律師了解。徐國勇說，這些當然有了解，但還是要透過正當管道，先把該有的簽證，從官方管道申請入境之後，才有意義。

有關「單一窗口」的事，台灣陸委會日前已經放話，說陳同佳隨時可以透過單一窗口聯繫，不過香港保安局立即鄭重否認有跟台灣設立「單一聯繫窗口」，呼籲台灣「真心履行最基本的法治」。

去年，台灣希望藉此案建立台港司法互助管道，凸顯台灣的司法主權。因此，陸委會一再要求香港應就此案展開協商，並建立司法互助，但香港斷然拒絶。之後，台灣改為指定「單一聯絡窗口」，但仍要求香港必須提供相關證據和「由港方交人」的模式。但兩岸關係不佳，香港一再表示無法介入陳同佳在台殺人案。

去年，管浩鳴曾打算帶着陳同佳到台灣投案，但台灣政府把陳同佳列入入境黑名單，導致他無法入境。當時台灣的理由是，不能以「自由行」方式來台投案，堅持一定要「由香港政府交人」。香港則一再表示，出獄後的陳同佳是自由人，香港特首林鄭月娥日前更明確表示，對陳同佳來台投案，現在香港政府「沒有什麼可做的」。

台灣媒體分析指出，過去曾有香港嫌犯在台灣被警方逮捕，香港警察搭機來台，在桃園機場把嫌犯帶回。依此模式，這次台灣警方也可派人到香港機場把陳同佳帶回。分析指出，陳同佳來台投案之路一波三折，不僅受害者的公道遲遲無法討回，司法正義也無法伸張，台港兩地政府難辭其咎。