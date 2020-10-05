德國5G：華為面臨德國雙重審核

由於德國對華為和其他電信設備供貨商心存顧慮，德國將對電信供貨商進行雙重審核，即技術和政治審核。

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據德廣聯和德國《商報》報道，柏林將不僅對電信設備供應商進行技術安全審核，還將引入政治層面的審核，並且讓情報機關參與決定程序。對於5G技術領軍企業華為而言，德國政府的這一舉措可能會極大地提高華為參與德國5G建設的門檻。

德廣聯得到的信息顯示，德國政府無意全面排除華為，但是內政部長、外交部長和經濟部長已就雙重審核機制達成了共識。目前，內政部下屬的聯邦信息安全署負責對5G網絡設備進行技術安全審查，確保投用的設備中不含後門程序等安全隱患。

根據德國政府的新計畫，關鍵設備今後還需接受政治審核。內政部、外交部、經濟部將負責聯合評估總體政局，並且由總理府直屬的德國聯邦情報局對具體的政治風險進行鑒定。

總而言之，華為是否能參與德國境內某一5G建設項目，將在很大程度上取決於德國聯邦情報局的政治判斷：即中國當局藉助5G網絡來竊聽德國通信的可能性有多大？

近年來，德國聯邦情報局已經多次表達過對華為參與德國通信網絡建設的憂慮。該機構指出，所有的中國企業都擺脫不了中國政府以及中國共產黨的影響。

至於哪些設備是屬於必須接受政治審核的關鍵設備，這將由德國政府來決定。

據德國《商報》報道，當前的部長級共識將會落實到正在修訂的德國信息安全法案中，草案預計在今年11月由聯邦政府內閣會議進行討論，隨後將提交議會進入正式立法程序。