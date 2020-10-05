抖音聘中前外交官政治審查 指此人並不盲目擁護中國共產黨意識形態

一名前中國駐伊朗外交官曾經在北京字節跳動公司擔任抖音海外版TikTok的全球內容審查部門主管的職務。據資料顯示，字節跳動公司項目經理“Zheng C.”2012年從北京大學畢業，擁有經濟學、波斯語言文學學士學位。Zheng自2012年8月至2013年9月在中國外交部實習，2013年9月至2017年9月在德黑蘭擔任中國駐伊朗大使館隨員（attaché）。Zheng從2018年8月至今開始在字節跳動任職。

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據美國之音今天引述消息報道，前中國外交官曾擔任TikTok內容審查主管。該報道據英國《金融時報》網站消息，一名前中國駐伊朗外交官曾經在北京字節跳動公司擔任抖音海外版TikTok的全球內容審查部門主管的職務。該報道10月3日援引知情人士的話說，這位名為鄭才（音譯）的前外交官曾經在北京管理字節跳動的內容政策團隊。報道說，鄭才負責運行北京總部的全球信任與安全團隊，制定TikTok、Helo以及Vigo Video等國際應用程序的內容審查規定。

報道援引了解字節跳動公司內情的人士的話說，鄭才並不是一個中國共產黨意識形態的盲目擁護者，但報道指出，他的背景和所受的訓練可能影響了這個主要由中國僱員組成的年輕團隊如何審查視頻分享程序上的有爭議內容。­報道說，TikTok現在已經把制定內容政策和管理視頻的責任下放給洛杉磯、都柏林、新加坡和矽谷的幾個中心。知情人士說，這些中心的負責人向北京的全球信任與安全主管彙報工作。

兩名知情者說，自今年1月，鄭才已經離開了這個職位。字節跳動發言人說，聘用他時“並沒有考慮到他之前在公共部門的的角色，在招聘過程中也沒有與政府進行對話。”

該公司說，TikTok的全球安全團隊正在繼續進行區域化和本土化，這名員工已經轉移到該公司的遊戲部門。

美國之音在全球商務與人力資源交流網站領英（LinkedIn）上查找到一份符合《金融時報》報道描述的個人資料。

據消息說，2018年是字節跳動內容審查政策調整的關鍵一年。這一年，該公司旗下最受歡迎的新聞應用程序“今日頭條”的產品負責人被當局審查部門約談並被要求整改、“內涵段子”被整改關停，公司CEO張一鳴發表道歉公開信，表示為公司產品“出現了與社會主義核心價值觀不符的內容”負責。《金融時報》說，TikTok目前的內容審查調整工作主要由全球各地的地方團隊負責，但在某些情況下，決定標籤功能和有關推送視頻的算法的工程師主要都在北京和上海兩地。

中國要求所有境內互聯網公司配合當局審查。TikTok此前表示，該應用程序不在中國運營，用戶數據存儲在中國境外，不會受到中國政府影響。

報道引述英國《衛報》等媒體消息，TikTok這一全球應用平台審查多項被中國政府視為敏感的議題，包括西藏獨立、台灣獨立、香港民主示威活動、新疆維吾爾人維權、天安門事件和法輪功等。

美國之音說，美國總統特朗普以國家安全為由簽署行政命令，要求美國的應用程序商店在9月27日之前將停止對TikTok的下載和支持服務，但一名聯邦地區法官在禁令生效前作出了阻止這項禁令的裁定。美國的甲骨文（Oracel）、沃爾瑪（Walmart）公司仍在就併購、入股TikTok在美業務與字節跳動公司談判。美國政府表示，如果交易不能滿足國家安全的要求，TikTok必須關閉。