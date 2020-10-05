日本要求中國刪除釣魚島專題網站

日本官房長官加藤勝信在10月5日午前的記者會上，就中國國家海洋局所屬“國家海洋情報中心”，10月3日開始，釣魚島數字博物館在釣魚島專題網站（www.diaoyudao.org.cn）正式開通上線表示，已通過外交渠道要求中國政府削除該網站。

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加藤指出：中國方面沒有將我國固有的領土尖閣諸島做成網頁的理由。這種基於中國方面單方面的主張是完全不可接受的。

.據新華社報道：“該博物館由序廳和三個展廳組成，展陳內容包括歷史圖片、視頻資料、文獻資料、法律文件、實物模擬、各類模型、動畫故事、新聞報道和學者論著等，並設有講解員、館長問答等互動環節。”

估計中國開設這個網站，是由於日本沖繩縣石垣市10月1日把該市行政區畫所含的釣魚島（日本稱為尖閣諸島）地址的名字從“登野城”變更為“登野城尖閣”。市議會6月以多數贊成通過了更改名字的議案。主張擁有主權的中國大陸和台灣對此表示抗議和反對。

日本石垣市議會6月22日通過決議，將目前屬於該市行政區域管轄的釣魚島（日本稱為“尖閣諸島”）住所的名稱“登野城”改名為“登野城尖閣”，此項決議由多數贊成通過。並在10月1日正式生效。 中國外交部發言人趙立堅在6月22日主持的外交部例行記者上表示，這是對中國領土主權的嚴重挑釁，最近中國對此採取了一系列對抗行動。