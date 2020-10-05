林鄭接納推薦英最高法院副院長出任終審庭非常任法官

特首林鄭月娥今（5日）已表示接納司法人員推薦委員會（推薦委員會）就任命賀知義勳爵（Lord Patrick Hodge）為終審法院其他普通法適用地區非常任法官的推薦，並會在徵得立法會同意後，根據基本法第八十八條作出任命。終審法院首席法官馬道立歡迎行政長官接納司法人員推薦委員會的推薦。

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在此之前，終審法院外籍法官施覺民（James Spigelman）在沒有提出任何理由下突然在月初請辭，而根據早前明報報導，另一外籍法官苗禮治（Peter Julian Millett），又以身體不宜長途旅程為由，不會再來香港審案。苗禮治更承認，香港終審法院確實有全體海外法官請辭的可能，換言之，終審庭將清一色由華人法官把持。林鄭這次接納推薦將任命賀知義出任非常任法官，顯然是要穩住終審法院的權威性。

林鄭月娥說：“我很高興接納推薦委員會就任命賀知義勳爵為終審法院其他普通法適用地區非常任法官的推薦。賀知義勳爵由2020年2月起出任英國最高法院副院長。賀知義勳爵地位崇高、聲譽卓著。我深信他將對終審法院有很大的貢獻。”

林鄭月娥說：“賀知義勳爵獲任命後，其他普通法適用地區非常任法官的名單將包括14位來自英國、澳洲及加拿大的傑出法官。這些具聲望的非常任法官加入終審法院彰顯了香港的司法獨立，有助維持外界對本港司法制度的高度信心，亦使香港與其他普通法適用地區保持緊密聯繫。我相信這些傑出且具豐富司法經驗的海外法官將繼續是本港司法制度的獨特優勢。”

馬道立則表示，終審法院首席法官知悉政府將會就這項推薦任命徵求立法會同意。

根據《香港終審法院條例》（第484章），現設有一份非常任香港法官名單及一份其他普通法適用地區法官名單。目前，共有4名非常任香港法官及13名非常任普通法法官。非常任法官的人數上限為30名。在聆訊及裁決上訴案件時，終審法院審判庭由5名法官組成，即終審法院首席法官、3名常任法官及1名非常任香港法官或1名非常任普通法法官。

賀知義勳爵獲任命為香港終審法院法官後，其他普通法適用地區非常任法官數目會由目前的13名增加至14名，這將提高處理終審法院工作的靈活性。

賀知義現年67歲，出生蘇格蘭，自今年2月起出任英國最高法院副院長，也是英國樞密院司法委員會委員。賀知義目前也在上海華東政法大學授課。