疑是長征火箭“登陸”香港海灘當局事後撿走碎片

香港西貢熱門露營聖地白臘灣近日有疑似火箭碎片“登陸”海灘。明報記者在現場目擊該沙灘上有一塊印有“中國載人航天工程”英文縮寫“CMS”及標誌的白色碎片，有軍事評論員看過相關照片認為是中國長征火箭的碎片，估計是升空後脫落的部件漂浮上岸。

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警方於3日晚上以膠帶圍封碎片範圍，並派員通宵駐守，至4日早上9時許，有漁護署人員到場拍照調查；中午12時半，一艘水警小艇駛近岸邊，約7名水警及軍裝警員合力將碎片搬走。

報導指，一塊約2米乘2米的白色金屬碎片近日出現在白臘灣海灘，碎片上印有藍色“中國載人航天工程”英文縮寫“CMS”及標誌，金屬表面布滿燒焦過的破洞，另亦印有紅色“航向”及“8Y325A-5B S02-01”字眼。白色碎片底下有蜂巢形狀夾層，部分地方布滿青苔。

報導引述白臘村村長劉伯安稱，周一發現該金屬片，上面布滿蚝殼，估計在海上漂浮至少半年至8個月，他形容該金屬“物料很高檔”，在大海漂浮也沒有生銹，相信是飛機或火箭碎片。他指住在白臘71年也從未見過，前來露營的市民亦議論紛紛，上前察看。他稱有漁護署官員曾致電他了解事件，但未提及何時前來清理。

軍事評論員Raymond Sun看過有關照片後，指有關碎片的外形加上抗熱蜂巢形狀夾層，很可能是中國長征火箭。他指火箭發射時，燃料筒等部分分階段分離脫落，大部分或已在空中燃燒掉，但部分仍有機會墮進海中，漂浮至港。他指單以碎片難以判斷是什麼型號的火箭，或是什麼時候發射，但認為該部分只屬火箭外殼，不涉敏感軍事或航天機密。

曾任民航機師的立法會議員譚文豪稱，火箭碎片在航天迷當中“有價有市”，但有關碎片或涉航天技術，為免被人拾起，已致電民航處要求到場清理。他續稱，如有關碎片曾穿過大氣層，燃燒時或會產生有毒物質，呼籲市民勿隨便觸碰。