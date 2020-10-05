美媒：明確規定禁止共產黨員移民美國

美國公民及移民服務局（USCIS）10月2日發布政策指南，明文強調凡是申請移民的共產黨員或其他極權主義政黨的黨員或與之相關的成員，都不會獲得受理。

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這個最新的政策指南表示，具有共產黨或任何其他極權主義政黨的黨員或相關成員身份，與申請自然歸化效忠美國的忠誠宣誓不符和矛盾，包括宣誓支持和維護美國的憲法及法律。

該政策指南還說，這項“不可受理依據”是美國國會通過的應對美國安全威脅更廣泛法律的一部分。除非有豁免，任何是或曾經是美國國內或外國共產黨及其他極權政黨成員，或與之相關成員的移民，都不被允許進入美國。此政策適用於謀求移民身份的外國人，例如人在美國境內的共產黨員申請將身份調整為合法永久居民的身份。

移民局的政策指南表示，這個對移民政策指南的新增部分將幫助移民官員依據與聯邦法律相符的“不可受理依據”對移民案件做出裁定。

有分析表示，美國以往的移民法律對共產黨員和極權主義政黨成員移民有規定，最新指引中的新增內容，主要是表明要嚴格執行聯邦移民法的要求，明確規定要阻止共產黨員及相關人員等在美國獲得移民或永久居民身份。

有報道表示，近來出現的一個現象就是在美國的一些中國移民和留學生，通過相關方式辦理退黨手續，如通過登報證明已退出共產黨。

今年以來，美中兩國在貿易戰、新冠病毒疫情、華為、香港等問題上的矛盾爭端步步升級，加上近年許多中國學者和留學生竊取美國科技機密的間諜案出現，迫使美國推出一系列制裁措施，其中包括逐步收緊針對特定人員及留學生的赴美簽證。

7月初，美國財政部以涉及侵犯人權為由，將包括新疆黨委書記陳全國在內的4名中國官員列入制裁名單，涉及禁止入境和凍結資產。

華盛頓近期的制裁目標不僅針對中國政府高官，還包括一項重點企業和機構的人員。美國國務卿蓬佩奧7月15日表示，針對華為等被美國判定為協助中國政府打壓人權的中國企業，其員工如果被證實為政權在世界各地打壓人權提供幫助，美國將會禁止其入境。

此前，美國已開始對中國官媒記者實施簽證限制。今年6月初，美國還宣布不再向與中國軍方有關的留學生髮放研究生簽證，已發出的簽證也將失效。

中國外交部發言人華春瑩本10月5日在例行新聞發布會上就此表示，對美國的決定表達強烈不滿：“但是如果這樣的話，屬實的話，我覺得是非常令人可悲的，美國作為最強大的國家，他還剩下什麼，他想給世界留下什麼樣的印象，我們希望美國不要再做這種有違不尊重國際關係基本準則，也無助於維護他自身大國形象、信譽和地位的事情。”