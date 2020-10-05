遭美製裁 中芯股價急跌

中國最大芯片製造商中芯國際證實被美國當局實施出口管制，中芯股價今在香港股市下跌，上午時股價下跌4.7%。據市場研究機構--集邦科技發表報告稱，美國對於中芯國際的斷供影響恐大於福建晉華與華為；中芯未來若少了國際設備的支援，先進製程的發展與演進將遭受阻礙，而整個中國半導體產業的發展也將隨之受到衝擊。此前有消息透露，中芯以及有一段時間預備遭制裁而大量購囤美國芯材。

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據中央社今天報道，中國最大芯片製造商中芯國際證實被美國當局實施出口管制，中芯股價5日在香港股市下跌。對於中芯國際受美方制裁，此間券商及分析師的看法普遍負面，認為這將會削弱中芯國際的盈利。

阿思達克財經網今天說，瑞信發表研究報告，下調了中芯國際的目標價至17元。

路透社今天引據市場研究機構集邦科技（TrendForce）發表報告稱，美國對於中芯國際的斷供影響恐大於福建晉華與華為；中芯未來若少了國際設備的支援，先進製程的發展與演進將遭受阻礙，而整個中國半導體產業的發展也將隨之受到衝擊。

據TrendForce統計，目前晶圓代工市場仍以台灣65%市佔居冠，其次則為韓國的16%及中國的6%。中芯在全球晶圓代工市佔率約為4%，全球排名第五，在中國地區則位列第一，也是中國目前唯一在14nm以下先進製程發展藍圖較為明確的晶圓製造商。作為中國半導體製程領頭羊，中芯面臨上游設備及原物料斷炊危機，將對其先進製程的發展以及中國半導體設備自製之路造成嚴重的衝擊。

據中芯國際發出公告，確認受到美國商務部的制裁，供應商向中芯國際出口的部分美國設備、配件及原物料，須事前申請出口許可證後，才能向中芯國際繼續供貨。

據TrendForce表示，美國對於中芯的斷供影響恐大於福建晉華與華為(Huawei)。雖然近年來中國設備廠已迅速藉由與國內晶圓製造廠合作加緊練兵，但相較於芯片生產製程技術已逐步拉近與國際大廠的距離，中國設備廠的發展腳步仍落後國際大廠。因此，中芯未來若少了國際設備的支援，先進製程的發展與演進將遭受阻礙，而整個中國半導體產業的發展也將隨之受到衝擊。

據路透社報道稱，至於中芯受制裁，與其有最直接供應關係的美系半導體設備供應商包含應材AMAT.O、科林研發LRCX.O、科磊將首當其衝。荷蘭商艾司摩爾ASML.AS也因其零件主要源自於美國而在限制範圍內；相較之下，矽晶圓及半導體化學原物料主要由日系及歐洲供應商為主，初步判斷衝擊較小。