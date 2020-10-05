陳同佳料今日接觸台灣自首陸委會稱已等了一年

2018年涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎後逃港的陳同佳，根據他的錄音聲明，在今日（5日）將委託律師向台灣方面商討自首方面的安排，而陸委會稱專門為陳歸案所設的聯絡窗口，已經等了一年，並歸咎香港特區政府無所作為。陳同佳案之後引起港府修改逃犯條例以及激發香港抗爭 運動凡一年多之久。

廣告 繼續瀏覽後續

由於台、港之間沒有引渡協議，陳同佳回港後港府只能因為陳偷竊及變賣死去的女友的手機而控吿陳洗錢罪名，陳去年10月刑滿出獄時，曾誓神劈劈將向台灣方面自首。然而匿居在香港警方安排的“安全屋”已一年的陳仍無自首消息，潘母遂在上月分別接受立場新聞和蘋果日報訪問，要求陳兌現諾言，並質疑當年特首林鄭月娥口口聲聲稱要為潘曉穎慘死一案伸張正義的“初心”。

陳日前以錄音聲明回應潘母的呼籲，聲稱他委託的律師將在星期一（5日）向台灣方面接觸並商討自首的安排。

根據上述兩份媒體的綜合報導，台灣陸委會為陳同佳投案所設立的聯繫窗口已有一年，但港府卻屢稱無法律基礎，拖延近一年仍無所作為。案中港方與台方檢察官四次交流書信亦曝光，顯示港府一直迴避台方司法互助請求，堅持以“策協平台”協商案件。陸委會呼籲陳同佳與港府“拿回初心、具體行動”，儘速與台方窗口聯繫。

港府保安局之前曾發表聲明否認台方早前的說法，指沒有與台方就陳同佳案建立所謂“單一聯繫窗口”，形容“這是台方單方面的描述”，又呼籲“台方真心履行最基本的法治，積極方便陳同佳赴台自首或投案”，港府會在符合法律的情況下，提供協助陳赴台的可行安排。

台灣方面則反駁稱台港警方去年10月下旬已相互提供聯絡窗口，相關資訊也由台方刑事局透過香港警務處通知陳同佳，“如果陳嫌（陳同佳）確定要來台灣面對司法，隨時可以透過窗口聯絡，相關事宜已準備就緒，一切依法辦理”。

陸委會又指港府“實際卻是延宕近一年依然無所作為”，又強調該案關鍵在於陳同佳真實的投案意願以及港府的責任感，呼籲陳及港府“拿回初心、具體行動”，儘快與台方窗口聯繫。

協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴昨（4日）表示，台灣律師5日將與台灣法律部門見面，相信到下星期時事件便會更明朗，又指自己沒有聯絡保安局，不方便評論港府角色，但強調陳同佳的投案意願無改變。