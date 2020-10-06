世界博物館大國 中國每2天新建1館

中國各地近年出現興建博物館熱潮，官媒報導，截至去年底，備案的博物館達5535間，其中山東、浙江等地都超過300間；最近5年來，博物館以每兩天一間的速度在增加。

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據中央社今天報道，中國博物館如雨後春筍冒出，平均兩天增一間。該報道引述中共人民日報今天形容，“逛博物館”近年成為中國民眾新的生活方式，對博物館的“需求”更帶動博物館的建設，特別是“十三五”（2016至2020年）期間 ，全中國平均每兩天就有一間博物館登記。

據該報，截至去年底，全國備案的博物館達5535間，其中有11個省的博物館總數超過200間，山東、浙江、河南、陜西等4省的省內博物館數量更超過300間。人民日報分析，5535間博物館中，國有博物館共3825間，約佔69%；非國有1710間，約31%；其中免費開放的有4929家。據人民日報也提到，去年全中國博物館帶動的旅遊收入約人民幣324億元。

中央社指另據陸媒新浪網，除了中規中矩陳列文物的博物館，也有不少特色博物館，例如建在水面下的重慶白鶴梁水下博物館、介紹中國科舉制度的中國科舉博物館、國際建築大師貝聿銘設計的蘇州博物館等。