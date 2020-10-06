中國糧食又出事 2500噸毒鎘米入藏廣東

中國廣東省陽江國家糧食儲備中轉庫，近日被踢爆混入2500多噸鎘超標稻穀，時間長達2至3年。根據中國法院判決書顯示，共有4人涉案，分別被判處1年至5年徒刑。對此，中國民眾相當不滿，認為處罰根本過輕，到時候保外就醫、獄中表現良好提早出獄，這件事就“相忘於江湖”。消息沒有提及數千噸鎘超標稻穀的下落。

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據聯合新聞網今天報道說，中國糧食頻出事，2500噸毒鎘稻米藏廣東。

根據中國法院判決書顯示，在2017年至2018年期間，4名被告多次購入湖南攸縣的鎘超標稻穀，並將其運送至廣東陽江市東城國家糧食儲備中轉庫。兩年間，被告共向廣東陽江市東城國家糧食儲備中轉庫運送了上萬噸稻穀，其中大約2597噸鎘超標。法院以“不符合安全標準的食品罪”對4人處以1年至5年徒刑。消息被媒體揭露後，有許多中國網友感嘆“處罰輕了吧？”、“人間地獄，在正常人眼中的重罪基本輕判，輕罪基本重判。”、“保外就醫，獄內表現良好減刑提前出院，相忘於江湖”。

據該報道，除了鎘超標稻穀，中國今年4月也爆出鎘超標毒大米事件，涉及7家湖南省益陽市的企業。該事件曝光後，已經有大量毒大米製成米腺流向雲南等多地，剩餘的鎘超標毒大米數量大約為99.42噸。根據醫學界專家的警告，長期食用鎘含量高的食物，可能損害腎臟。