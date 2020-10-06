中國“十一”旅遊收入比去年同期下跌近1/3

中國“十一”長假期間，旅遊業出現了疫情爆發以來前所未有的繁榮，出行人數和消費支出都出現了強勁反彈。但假期前四天的全國遊客總數比去年同期下跌22%。同期的旅遊收入下跌31%。專家指出，中國的個人消費增長依然面臨嚴重困難，從長期看，可能會成為拖累中國經濟復蘇的一個主要挑戰。

廣告 繼續瀏覽後續

據中國文化與旅遊部周日（10月4日）公布的數據，從10月1日到4日，中國八天的“國慶”長假的前四天中，全國共接待遊客4.25億人次，實現國內旅遊收入3120億元。中國運輸部報告說，全國道路發送旅客1.91億人次，空運旅客648萬人次，鐵路旅客人數1180萬人次，水路發送旅客462萬人次。

在目前全球大多數國家依然被新冠疫情困擾的情況下，中國旅遊業“十一”期間的表現確實讓人感到意外。許多因疫情而蕭條的旅遊景點再次出現了昔日人滿為患的場景。各種統計數字更顯示出中國疫後的經濟復蘇取得了較前兩個季度進一步的進展。

十一假期的旅遊業表現也明顯好於五一假日。5月份的時候，中國各地的抗疫限制性措施還普遍存在，限制了人們的旅遊衝動。“十一”旅遊業的增長表現最為明顯的一個方面是網上訂購業務。與“五一”三天假期相比，騰訊旗下的微信支付的旅遊景點業務量在“十一”長假的前三天增加了83%，酒店預訂業務增長了71%。

但是，今年“國慶”假期前四天的全國遊客總數為4.25億人次，比去年同期下跌22%。同期的旅遊收入3120元人民幣比去年同期下跌31%。全國道路發送旅客的數字同比降幅31%。

旅遊人數的減少和旅遊開支的下滑凸顯中國這個世界第二大經濟體的消費狀況依然相當疲軟。專家指出，中國的個人消費增長依然面臨嚴重困難，從長期看，可能會成為拖累中國經濟復蘇的一個主要挑戰。