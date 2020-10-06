印度備戰應對中巴軍事聯手夾攻

中印邊境氣氛持續緊張，印度空軍參謀長巴達烏里亞表示，印度空軍已做好空襲中國的準備，但目前未有這個打算。他又表示，印軍已準備好對中國和巴基坦期雙線作戰。

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據東網今天報道稱，不排除中巴合作，印空軍參謀長稱有能力雙線作戰。印度空軍參謀長巴達烏里亞稱已做好對中國和巴基坦期雙線作戰的準備。

該報道稱，印度空軍參謀長巴達烏里亞（Rakesh Kumar Singh Bhadauria）是在當地周一接受印媒訪問時作如上表示。印度於2016年向法國36架疾風式戰機，首批5架今年9月已正式服役。巴達烏里亞表示，該戰機的整合讓印軍在空戰中擁有先發制人和進行縱深打擊的能力，提升對戰優勢。他又表示，未來五年除將引進83架印度自行研發的“光輝”戰機，還訂購了一批國產教練機和輕型戰鬥直升機。

巴達烏里亞指出，一旦中印開戰，中國將無法戰勝印度，因為印方已經在所有相關地區進行了部署，包括在拉達克地區。提到中國可能與巴基斯坦合作並威脅印度，包括解放軍可能借用巴基斯坦控制喀什米爾區斯卡都（Skardu）的空軍基地，巴達烏里亞強調印方有足夠實力應付雙線作戰。

該報道稱，印媒有消息說，中印兩國領導人可望於下月17日舉行的金磚國家領袖峰會上，透過視像對話解決僵局。據報道，此次將是中印兩軍今年5月在拉達克地區對峙以來，兩國領導人首次會晤。