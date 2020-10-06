台人在美推白宮請願 也禁止台灣入夥北京的人移民美國

據台媒報道，有台灣人在美國白宮請願網站發起連署，要求美方蒐集在台灣運用中共資金或呼應中共政策的政黨或組織資料，以落實禁止曾加入共產黨或極權政黨者申請綠卡和移民。

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據自由時報報道，台灣民眾發起白宮連署，籲AIT取得在台共黨人士資料，並禁止此類人移民美國。

據該報道，美國公民及移民服務局（USCIS）10月2日發布通知，除非特別允許，否則禁止曾經加入共產黨的人申請美國綠卡和移民。有台灣人在美國白宮請願網站發起連署，針對台灣部分取得中共資金或呼應中共政策的政黨或組織，呼籲美國在台協會（AIT）從台灣政府取得個資轉交移民局，以落實美方規定。

美國公民及移民服務局2日在官網宣布，“基於極權政黨成員的不可接受性”，美方將無法受理共產黨、其他極權政黨成員，或是隸屬相關組織之人士的移民案件，這項指令由美國國會核可，旨在保障美國安全，除非例外，否則若曾有共產黨、極權主義政黨背景，美國移民官均可加以拒絕。

該報道引據臉書粉絲專頁“脫北者冰狼”指出，有台派朋友以“A.A.”署名在美國白宮請願網站“WE THE PEOPLE”發起連署，認為在台註冊的政黨或其他組織若資金或政策顯然來自中共，也適用美方規定，因此呼籲台灣政府將相關人士的訊息提供給美國在台協會，以適用美方規定，禁止這些人移民到美國。

自由時報說，依照白宮請願網站規則，若請願連署在30天內收集達10萬份連署書，美國政府須依法在連署書設立之日起算60天內回應；前述連署活動自10月4日發起，也就是說，若於11月5日前收集完10萬份連署書，美國官方應在11月6日前有所回應。