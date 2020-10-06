國民黨疑高級黑算盤立法院推復交與協防提案惹北京啞巴火

台灣的立法院周二（6日）通過由國民黨提出“台美復交”、“促美軍協防颱灣”2項決議。中國大陸官媒《環球時報》隨即“開火”，狠批有關做法不管基於什麼立場，都是“台獨”性質的提案，必須強烈譴責。不過，文末話峰一轉，又引述專家為國民黨辯解，稱國民黨並非真心促成台美復交，只是想在“愛台保台”的論述上爭取主動權。《環球時報》稍早說仍要爭取及團結國民黨。

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據香港經濟日報今天報道稱，“國民黨提的？” 《環時》狠批美台復交是台獨提案。但《環球時報》又引述專家為國民黨辯解，稱國民黨只是想在“愛台保台”的論述上爭取主動權。

該篇題為《台美復交 協防颱灣，國民黨提的！？》的文章提到，民進黨一直批評國民黨“親共賣台”，後者本次提案旨在與大陸拉開距離，同時也有出於政黨政治鬥爭的考慮，目的是迫民進黨進行不可能的任務。國民黨是在野黨，即使提出有關提案，也不能起到任何主導作用，當然也沒有執行的責任。

該報道引據廈門大學學者張文生認為，國民黨並非真心促成台美復交，而是表明愛台立場。至於復交和協防一事，台灣根本沒有任何話語權，更多是取決於美國，“很大程度上講，這只是台灣一廂情願的想法，只要美國不點頭，無論立法機構再怎麼‘獻媚’，也只是一場‘單相思’”。他嘲諷民進黨過去也曾炒作類似概念，但最終遭美國在台協會（AIT）的冷待，並引用國台辦發言人說話，批評民進黨當西方反華勢力棋子的行徑令人不齒。

該報道說，事實上，《環球時報》今次的反應並不令人意外，因為國民黨元老近年與大陸的交流頻繁，並共合推動多個兩岸交流活動。環時日前更刊登評論指，國民黨在台灣本土仍有較強的政治實力，要推動兩岸和平發展，大陸仍要爭取及團結國民黨。

有評論指，國民黨或出於給民進黨政府製造難題，將一軍而提議與美國復交，同時促請美國安保協防，但在10月6日的立法會得到無異議通過，或超出國民黨算計之外。此一引發北京憤怒的議案，國民黨作為始作俑者，終落得罪人下場。