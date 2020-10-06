艾未未厲批德國淪為中國第33省 領導人如中國省級幹部

據德國之聲說，德國《柏林報》副刊發表題為"中國的第33個省"（Die 33. Provinz China）的文章。這篇文章記錄了中國藝術家艾未未對德國表達的不滿。文章稱，艾未未的新片《加冕》（Coronation）原本應該在10月10日在柏林索尼中心Imax電影院上映。但是10月1日，他的工作室突然收到索尼中心的通知，《加冕》和另外一部影片《Vivos》的上映計畫被取消了，理由是出於技術原因。

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德國之聲在德語媒體欄目報道說：艾未未批評德國如中國的第33個省。消息說，著名藝術家艾未未在《柏林報》批評說，德國的政治人物就像是中國一個省的省級幹部；《焦點》發表專欄文章稱，中國可以教德國怎麼搞經濟。

《加冕》和另外一部影片《Vivos》的上映計畫被取消了，理由是出於技術原因。艾未未的影片被拒絕上映之後，他仔細考察了一下IMax公司。文章寫道："艾未未發現，Imax同中國合作密切，在北京就開了100家電影院。他說，中國對全世界都施加影響，利用資本主義戰略摧毀民主世界。"

該報道引述"艾未未說，'我還擁有中國國籍，作為中國人我來觀察這一場遊戲會發現，中國是多麼的智慧，多麼的強大。他們在西方人都沒有察覺的情況下就佔領了一座又一座宮殿。德國的政治人物就像是中國一個省的省級幹部。'"

"艾未未說：'我對德國政治人物的所作所為極其失望。他們什麼也不做。美國和英國至少禁了華為。這非常重要。華為極其危險。德國心知肚明，但就是什麼也不做。'艾未未說，德國捍衛中國價值，因為他們在那裡受益。'我很肯定，中國高興死了'。"

《柏林報》文章引述德國綠黨議員鮑澤（Margarete Bause）在推特上的表態稱，她覺得Imax電影院拒絕上映艾未未的新片令人感到遺憾。"這無異於向北京的審查制度卑躬屈膝。"前德國左翼黨議會黨團主席、經濟學博士瓦根克奈希特（Sahra Wagenknecht）在《焦點》發表題為"德國掩蓋危機真相，中國告訴你怎麼搞經濟"的長文。作者不認同德國經濟將會很快從危機中恢復過來的預測，指出沒有一個新的工業政策，將很難扭轉全局。而制定成功的工業政策，不妨參考中國的經驗。

據專欄文章作者瓦根克奈希特（Sahra Wagenknecht）認為，"估計今年全球僅剩下一個仍在相對增長的經濟大國：中國。目前中國業務也是唯一一個還在運作的。對德國出口工業產品的需求有所回升，其中很大一部分要歸功於中國。中國在德國全球汽車銷售額中佔有的比例從33%上升到51%。""然而，一方面中國的經濟形勢相對穩固，但另一方面，德國與中國的貿易關係卻又是顯得脆弱。而危險尤其顯現於，歐洲無法獨立於美國打響的經濟戰之外，因為這場經濟戰不僅危及德俄項目比如北溪二油氣管道項目，它也越來越頻繁地影響到中國企業。"

這一背景下，該文作者認為德國應該完善自己相對獨立的工業政策，以擺脫對美國政策以及中國市場的依賴。否則的話，"我們迎來的經濟環境下，每一隻牙刷、每一件兒童玩具都會把個人數據送向製造商的服務器。而歐盟每採取一項限制措施，都會激起中國緊接着採取反制措施。因此，如果我們工業企業的未來命運首先拴在中國的救生船上，是一件令人十分憂慮的事情！"

據評論指，這不是艾未未第一次批評德國，艾未未今年一月初批評德國和其他西方企業，心安理得在新疆繼續生產奧迪、大眾汽車、西門子產品，繼續對香港年輕人從事可能是抗爭視而不見。